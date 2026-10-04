烟霾继续从印度尼西亚飘来新加坡，本地未来24小时空气污染指数（PSI）料介于中等至不健康水平。

根据国家环境局最新数据，截至星期天（10月4日）傍晚6时，中部的空气质量最差，一小时PM2.5悬浮颗粒浓度为每立方米83微克，处于偏高水平；24小时PSI为97，处于中等水平。

环境局发布每日烟霾报告说，来自苏门答腊南部的中度至较浓烟羽，继续飘向新加坡及周边地区；加里曼丹的火点也观测到烟霾。当局预计星期一（5日）新加坡及周边地区的天气将持续干燥。

受东南风或西南风影响，烟霾可能飘来新加坡，预计本地未来24小时PSI将处于较高中等水平至较低不健康水平。

烟霾对健康的影响取决于个人身体状况、PSI指数，以及户外活动的时长和强度。公众若要马上出门活动，应参考一小时PM2.5浓度和个人活动指南；规划隔天的户外活动，则应参考24小时PSI预报及相应的健康建议。

公众可通过烟霾网站www.haze.gov.sg、环境局网站www.nea.gov.sg、新加坡气象署网站www.weather.gov.sg，或myENV手机应用查询最新空气质量。