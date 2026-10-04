最近，家住友诺士的退休者卓亚妹（67岁）察觉自己的视力有些模糊，半年前起左眼也偶尔流泪。她平时要照顾孙子，觉得到眼科诊所看诊很麻烦，因此一直没有接受眼科检查。

她听街坊说星期天（10月4日）在友诺士民众俱乐部有免费的眼科检查，便前去检测。她受访时说，医生诊断出她患有白内障，并建议她动手术。至于流泪的情况，则须由专科医生进一步跟进。

卓亚妹说：“我一直都有去私人医院验血，控制胆固醇和高血压等，但从来没做过眼科检查。我有点害怕动手术，但医生说还是动手术比较好，不然视力会更模糊。”

配合10月的世界视觉日和全国护眼日，新加坡全国眼科中心与狮子护眼中心联合举办活动，于活动当天为约450名满45岁的居民提供免费视力检查。

这是两家机构时隔10年首次在友诺士区进行眼睛筛查。活动当天，全国眼科中心的医生和护士在现场为居民筛查年长者较容易患上的眼疾，如白内障、青光眼和糖尿病视网膜病变等。

九成参与者从未做过眼科检查 五分之一患有眼疾

全国眼科中心客座顾问兼社区服务临床主任方齐扬医生受访时说，约九成参与活动的公众从未做过眼科检查，其余的人也大多很久没有检查过眼睛。此外，每五人中就有一人患有白内障或其他眼部疾病。

方齐扬提醒公众，戴墨镜可防止紫外线照射以致加速白内障恶化；同时，也应戒烟或减少抽烟，并保持健康饮食，多吃蔬菜和水果，尤其是带颜色水果，因为它们富含叶黄素和玉米黄素等营养成分。

他也指出：“有时候公众对检查视力会有些恐惧，但一旦发现问题就要尽早求医，不要耽误诊治，及早治疗效果会更好。”

内政部兼社会及家庭发展部高级政务部长吴培铭以主宾身份出席活动。他致辞时说，希望通过这项活动，将医疗服务直接带入社区，并提高友诺士居民对保持眼睛健康的意识。

内政部兼社会及家庭发展部高级政务部长吴培铭（中）以活动主宾身份出席活动，并与阿裕尼集选区基层组织顾问杰格（Jagathishwaran Rajo，后排右一）在活动上与医疗人员、义工及友诺士居民互动。（周国威摄）

基层组织发挥辅助作用 助居民缩短等候时间

阿裕尼集选区基层组织顾问杰格（Jagathishwaran Rajo）也出席活动。他受访时指出，本地医疗体系面临压力且承载力有限，社区可以扮演辅助角色。

他说：“我一直认为，民众俱乐部就像一个聚合点和催化剂，协助居民衔接政府政策和福利。因此，这次眼科筛查实际上就是我们协助缩短等候时间的一种方式。如果居民自行安排检查，可能要等候更长时间；通过这里的筛查，我们可以及早发现问题，并更快为他们提供帮助。”

另一名居民林秀圆（70岁，退休者）已有10多年没检查眼睛。她平时虽注重保养、常泡枸杞喝，但去年起开始频繁用手机追剧和刷社交媒体。

她坦言，检查后自己安心许多。“医生说我只有轻微白内障，不影响视力，其他方面没什么问题。对我们年长者来说，眼睛最重要，视力受损就看不到路了。”