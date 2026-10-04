为让残障者和他们的家人能够更有信心面对人生各个阶段，跨部门工作小组发布的最新报告推出三大重点方向支援计划。

不仅关注短期需要，更希望通过长期机制与多方合作，更全面提升残障者持续就业和融入社会的能力。政府也会提供更多支持，鼓励雇主主动聘用残障员工、协助积极融入职场并留住他们。

去年12月成立的跨部门工作小组在星期天（10月4日）发布的完整报告中宣布三大重点方向，协助残障者及家人更有信心面对未来。其中一大重点是，超越仅仅帮助残障者找工作，而是加大力度扶持残障者迈向稳定就业及发挥所长。除了有专属的就业扶助处协助残障者对接合适的工作，政府、学校和雇主还将三方联手，帮助他们提升持续工作的能力。

第二个重点方向是，明年起逐步推出“未来照护规划”（Future Care Planning）支援服务，引导残障者及他们的家人规划未来，更从容地应对人生转折，不再只是被动地应付眼前需求。

第三是协助残障者更有信心走出照护中心，融入社区与社会，过有尊严与归属感的生活。通过参与社区活动、建立邻里纽带，让他们真正感受到社会大家庭的接纳与归属感。

🌟

未来五年每名残障者所获资助平均增60％

这些措施综合起来是要确保残障者不再面对18岁后的“断层困境”（post-18 cliff）。政府未来五年准备为每名残障者平均增加60％的资助，以加强各项支援措施。

黄循财总理去年底宣布成立的“残障者及家庭定心与保障工作小组”（Taskforce on Assurance for Families with Persons with Disabilities），过去近10个月咨询超过200名包括残障者、看护者、雇主及残障服务业者等人士，探讨如何从就业、社区生活及可负担能力等方面给予残障者和他们的家庭更多实质支援。

小组已在9月17日公布公布首批建议。这包括最迟2028年通过提高津贴补助、放宽申请条件等措施，让残障服务费用更可负担。经调整后，有关津贴将覆盖本地约80%有残障者的家庭，主要残障服务的费用料可减少约25%至80%。

领导这个小组的内政部兼社会及家庭发展部高级政务部长吴培铭，上星期五（2日）在记者会上说，小组提出的各项建议，旨在进一步加强2022年启动的“2030年加强残障服务总蓝图”的措施。

政府在总蓝图立下的目标是到了2030年，把残障居民就业率提高至40%。这个就业率正稳步上升，从2018年约28.2%，增至前年和去年约34.7%；然而，残障员工留职率有待提升。

根据人力部今年7月公布的数据，截至2025年，就业的残障居民中，仅约24.4%和同一雇主工作至少一年。15.4%为同一雇主工作一年至近三年，工作七年或更久只占约2.2%。

设一站式就业扶助处 扩大对残障者和雇主支持

明年下半年起，新加坡协助残障者自立局（SG Enable，简称新协立）会在现有就业支援服务基础上，开设一站式就业扶助处（Employment Support Office），扩大对残障者和雇主的支持。除了给予残障者技能提升和职业辅导等援助，就业扶助处也会同培训机构和职业公会等伙伴合作，引导雇主设计更多适合残障者的工作岗位。

其他重点建议包括特殊教育学校、工艺教育学院及理工学院为残障学生提升就业与软技能培训和加强教育与职业辅导；以及为较高辅助需求残障员工提供更长期职业引导。

新协立去年试行的“入职培训计划”（Sector Train-and-Place）也将逐步从酒店业扩至其他五个行业，即餐饮、物流、信息通信与科技、医疗保健，及人力资源与行政管理。

政府也会加强给予雇主的津贴与补助，并简化现有申请程序。

社会及家庭发展部和新协立最迟年底推出新的“包容就业企业津贴”（Supported-Enterprise Enabling Grant），支持聘用较多有中度辅助需求残障员工的雇主，通过提供培训师和心理治疗师等专业支援，更系统化地支持这些员工持续就业。详情稍后公布。

明年上半年起，社会及家庭发展部为雇主提供的数项津贴将整合为一项“残障人士雇用津贴”（Enabling Employment Grant），除了简化申请程序，也支持雇主更好地扶持残障员工，包括提供培训课与聘用职业导师等基本支援。

人力部提供的“残障人士雇用补贴”（Enabling Employment Credit），预计明年起调高薪金补贴及残障者获补贴的薪资上限，并延长补贴时长。

吴培铭说，小组在咨询过程中，反复听到家庭提出有关“18岁后断层”的焦虑，也就是许多残障青年从特殊教育学校毕业后，突然缺少支援和面对就业困境。

“例如他们毕业后有怎么样的机遇？能否找到心仪有意义的工作？接下来能否融入社区、融入社会？这些都是非常令我们的家庭担忧的问题。”

残障者及家人反馈的其他顾虑包括退休生活及主要看护者过世后的照护等安排。

吴培铭说，小组提出三大重点方向的愿景是让残障青年离校后有信心踏入职场并开展新生活、让有意就业的残障者都能在包容职场中工作、让残障者及家人能安心规划未来，明白政府会在各人生阶段给予支持和照顾，及加强社会包容，让残障者积极参与社区活动。

“归根究底，我们希望残障人士知道在人生每一段路，他们绝对不是独自面对困难。无论是策划未来、追求理想或追求社区生活，他们都能获得政府的支持。”