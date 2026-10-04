新加坡公务员被质疑利用未公开信息购房的话题在坊间引发高度关注，议员将在国会中质询政府，会如何完善防范措施，杜绝以权谋私的可能，维护民众信任。

国会星期二（10月6日）复会。杨厝港区议员叶汉荣和马西岭—油池集选区议员任梓铭，分别于星期六（3日）和星期天（4日）在脸书发文说，自己将就此事提出口头询问。

美国全国经济研究所9月发布一篇工作论文，探讨社会规范能否有效约束公务员行为。论文提及新加坡公务员在一些地铁新站选址公布之前的一两年，在未来站点附近购买私宅的比率，高于背景相近的非公职人员。论文作者据此推断，某些公务员或利用未公开的政府信息提前购屋牟利。

对此，我国公共服务署正在审查2007年至2011年参与地铁路线规划的公务员，查看是否有相关买房记录。公共服务署强调，一旦发现证据证实确有公务员涉及不当行为，将交由警方处理。

叶汉荣：接触机密信息公务员 房地产交易须交叉核查

叶汉荣的贴文附上一段短视频，指出公务员目前已须按照规定申报所购入的房地产，而那些可接触到非公开信息的公务员，在进行任何交易之前，须先申报并获得批准。

他说自己会在下星期国会复会时提问：政府是否曾系统化地对接触过机密信息的公务员，以及他们的房地产交易进行交叉核查，政府又会如何确保防范措施能有效发挥作用。

叶汉荣解释他质询的动机：“提出质询不是为了相互指责，而是为了维护比追究对错更珍贵的公众信任……公众信任的建立不是制定规则就行了，而是要让公众相信规则在发挥作用，即没有人能仅凭借在工作中获取的信息，就享有不公平的优势。”

任梓铭：对论文结论存疑 不意味着对所提出问题视而不见

也是西北区市长的任梓铭，则在脸书发文，先是对论文的研究方法、数据集和结论等提出质疑，但接着指出，尽管单凭该论文不足以证明任何个别公务员行为不当，却也不意味着我们可以置之不理。

“新加坡好不容易才建立起了以廉正诚信著称的公共服务体系。要捍卫这份廉正诚信，就得准备在发生问题时提出尖锐质询，既不匆忙下结论，也不能视而不见。”

他想知道，公共服务署是否已研究过这篇论文，政府会否独立审查或验证论文的结论；若确认确有不当之处，政府又会如何处理？他也将提问，目前有哪些措施防止公务员利用非公开的政府信息，直接为自己或通过其他相关人员谋取私利。

任梓铭在贴文末尾写道：“这篇论文也许有些地方正确，另一些地方错误。让我们一一梳理确认。”

在回应网民留言时，他强调自己并非贬低这篇论文，而是在严格审视一项对我国体制提出严重指控的研究。