出生时患上罕见视网膜肿瘤，医生一度判断她只能再活一周。自幼视力严重受损的伊莲娜（Elena Travaini）后来更三度战胜癌症，不仅学会跳舞，还成为加勒比舞蹈世界冠军。

如今40岁的她把这份热爱带给更多视障者，希望用自己的经历证明：看不见，也一样可以跳舞。

这名意大利舞者星期天（10月4日）首次把她创办的“盲舞”（Blindly Dancing）带到新加坡。约45名公众齐聚滨海市区线淡滨尼地铁站的新捷运“康乐村”（Wellness Village），他们蒙上眼睛，在伊莲娜的带领下亲身感受视障者如何通过音乐、触觉和信任跳舞。

这场“黑暗中舞蹈”（Dance in the Dark）活动，配合“康乐村”开幕一周年举行。

曾有人告诉左眼失明、右眼仅有微弱视力的伊莲娜，“盲人不会跳舞”。但她始终相信，视障者同样能够学习和挑战不同的事，于是创办“盲舞”，让视障人士与视力正常者一起跳舞，希望打破社会对视障者的偏见。

她说：“我不希望视障人士只能上私人舞蹈课。我希望大家能一起跳舞，因为这也是彼此交流、建立联系的机会。”

“盲舞”主要采用源自多米尼加的巴恰塔舞（bachata），因为这类舞蹈较适合通过声音和触觉教学，即使看不见示范，也能掌握舞步。

文化、社区及青年部兼交通部政务部长马炎庆（中，粉红上衣）星期天在滨海市区线的淡滨尼地铁站出席“黑暗中舞蹈”活动，并与公众戴上眼罩，一同体验“盲舞”。（梁麒麟摄）

活动现场，参与者戴上眼罩，跟着伊莲娜的口头指示和音乐节奏，与舞伴通过肢体接触配合完成动作。伊莲娜也不时出声鼓励，一步步带领大家适应在看不见的情况下共舞。

马炎庆蒙眼体验 坦言失去方向感

文化、社区及青年部兼交通部政务部长马炎庆，去年9月为“康乐村”主持开幕。他星期天再次到场，并亲自戴上眼罩体验“盲舞”。

马炎庆也是淡滨尼集选区议员。他说：“戴上眼罩让我完全失去方向感。这个简单的活动让我切身体会到视障人士平日里生活的不易。”

经常跳巴恰塔舞的石姓理财顾问（25岁）从网上得知活动后前来体验。她说，这是自己第一次在看不见的情况下跳舞，最大的挑战是保持平衡。

她也发现，这堂课与一般舞蹈课很不一样。由于伊莲娜看不见参与者的动作，她会要求大家大声数拍子，从声音判断众人是否跟上节奏、动作是否整齐。

以促进社会融合为目的的“盲舞”项目，至今已在全球触及超过30万人。这是“盲舞”首次在新加坡举行公开活动。

经营滨海市区线的新捷运集团总裁沈维明说，把“盲舞”带到“康乐村”，是因为跳舞本身也是促进身体健康的一种方式。这项活动除了让公众体验舞蹈，也希望让参与者重新思考，如何以不同方式与他人建立联系。