新加坡协助残障者自立局明年起逐步推出“未来照护规划”支援服务。到了2030年，所有包容残障服务中心、日间活动中心和庇护职场等成人残障服务触点都将提供这项服务，协助残障者及家人预先做好规划，应对不同人生阶段的需求和挑战。

未来照护规划服务，是目前特殊教育学校为学生提供的离校后发展规划服务的延伸。照护规划员从财务、住房、医疗、日常生活，以及建立有意义的联系和人际关系五方面，根据残障者及家人的目标和需求，协助他们做好长远安排。

社会及家庭发展部和新加坡协助残障者自立局（简称新协立）受询时说，这项免费服务自今年4月起已在三个地点试行，包括位于淡滨尼、由社服机构SPD经营的包容残障服务中心（Enabling Services Hub），以及社服机构MINDS经营的一所日间活动中心和一所庇护职场，目标是在两年内支持160户家庭。

政府接下来四年将与社服机构合作，培训更多照护规划员，让残障者及家人可直接在他们接受残障服务的地点咨询。

51岁财务规划员曾麒昭有三个女儿，最令他和妻子放心不下的，是患有罕见基因疾病ADNP综合征（又称Helsmoortel-van der Aa综合征）的5岁幼女曾思媛。

曾思媛的语言能力和肢体发育等多方面发展迟缓，如今仍像1岁婴孩般，完全依靠家人照顾。

曾麒昭是家中唯一经济支柱，但幼女须经常复诊，到学前中心上课和接受早期介入服务时，也需要夫妻俩轮流陪伴。对他来说，照顾女儿几乎是另一份全职工作。

最令夫妻俩担忧的是，有一天他们都不在人世后，谁来照顾女儿，她往后的生活又如何获得保障。

在其他特需孩童家长介绍下，曾麒昭今年2月到新协立的未来照护规划资源中心咨询，了解如何为女儿设立特需信托基金（Special Needs Trust）。

经中心介绍，他申请名为GOAL+的赞助计划，获公益金资助5000元设立信托基金。接下来五年，他存入户头的款项还可获得政府一元对一元配对资助，最多1万元。通过咨询，他也更清楚未来需要储蓄多少，才能更好地保障女儿的生活。

设立信托基金的手续预计年底前完成，让曾麒昭对女儿日后的生活保障稍感安心。接下来，他准备在适当时候，再就女儿的教育安排等课题咨询。

曾麒昭对于未来照护规划服务逐步扩大表示支持。“我绝对会鼓励其他特需孩子的家长通过这项服务做第一步咨询，开始思考对未来规划。”