公共服务统筹部长兼国防部长陈振声访问卡塔尔，会见卡塔尔副首相兼国防事务国务部长苏欧德，讨论区域安全局势和双边合作。

国防部星期天（10月4日）晚上发文告说，陈振声与苏欧德（Sheikh Saoud bin Abdulrahman）在卡塔尔首都多哈会面时，重申两国友好的双边关系。这是陈振声出任防长以来，首次访问卡塔尔。

两人也就中东和东南亚的安全局势交换意见，并同意在卡塔尔—新加坡高层联合委员会（Qatar-Singapore High-Level Joint Committee）框架下，就双方共同关注的领域加强合作，包括开展专业交流、分享对地缘政治局势发展的看法，以及近期冲突带来的经验和启示。

公共服务统筹部长兼国防部长陈振声（左）抵达卡塔尔国防部，受到卡塔尔武装部队列队欢迎。（国防部提供）

陈振声欢迎卡塔尔定期参加香格里拉对话等在新加坡举行的防务与安全活动，并感谢卡塔尔参与《水下基础设施防务交流指导原则》倡议。这套指导原则今年5月在第23届香格里拉对话期间公布，是全球首个聚焦保护关键水下基础设施的跨区域安全框架。

卡塔尔皇家空军指挥官穆罕默德穆巴拉克少将，星期天也陪同陈振声参访卡塔尔武装部队。