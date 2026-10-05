接任主席职的同时保留执行职务，以确保新报业媒体在转型期保持稳定，长期战略得以延续，但陈英杰希望最迟能在2030年卸下日常行政管理工作，转任非执行主席。

原新报业媒体首席执行官陈英杰10月1日正式出任执行主席。他在上任前接受公司旗下媒体联访时阐明，他会制定计划于日后下放执行职务，并希望最终恢复原有的管理结构，分设主席与首席执行官。

新报业媒体的前身新加坡报业控股，自2002年起便分设主席与首席执行官，这一架构在重组为新报业媒体后沿用。主席代表股东领导董事会，掌舵战略方向与监督管理层；首席执行官则是日常运营的最高执行者。

陈英杰出任执行主席，意味着新报业媒体时隔24年首次调整最高领导层结构。

陈英杰原为新报业媒体成立五年多来的第三任首席执行官。他强调，担任执行主席只是过渡安排，旨在维持机构稳定。“我们不可能每一两年就制定新战略。若没有一定的稳定性，发展方向维持某个程度的延续性，就无法实现转型。”

报业控股成立初期，也曾有两任执行主席，分别是后来出任总统的纳丹，以及与建国总理李光耀同期的内阁部长林金山。陈英杰认为，不同管理模式各有利弊，但分设主席和首席执行官，能确保监管和执行职务有明确区分。

他因此设定目标，要在两三年内卸下执行职务。陈英杰直言：“如果到了2030年，我还担任执行职务，那是我没把工作做好。”

领导层持续稳步更新

陈英杰强调，新报业媒体高度重视领导层梯队建设，不论是新闻室、商业或技术部门，各层级的领导班子都在稳步更新，管理层其他要员也已开始承担更多职责。

在本轮领导层调整中，新报业媒体原副首席执行官郭又铨将升任董事总经理（managing director），负责整个机构的日常运作，包括短期和中期的发展规划。陈英杰则负责中长期的战略规划，尤其聚焦长远的能力建设。

原首席财务官兼首席企业事务官陈姵君则出任首席运营官，保留原有职务的同时，接管原本由郭又铨主管的科技与生产事务。

陈英杰说：“建立强大的人才和领导梯队是所有高层领导者的首要任务……所有首席执行官的工作是确保机构有强大的人才和领导梯队，这包括首席执行官的接班人，即我的继任安排。”

新报业媒体执行主席陈英杰（前排右二）指出，非政务官出身，并不影响他与政府及其他利益相关者之间的互动。图摄于去年9月，新报业媒体华文媒体集团主办的谢师宴与全国杰出华文教师奖颁奖礼。出席者包括黄循财总理（前排左六），曾任教育部长的前副总理王瑞杰（前排左起）、贸工部兼文化、社区及青年部高级政务部长刘燕玲、时任外交部兼内政部高级政务部长的沈颖、国家发展部长徐芳达、华文媒体集团社长李慧玲、时任新报业媒体主席的许文远，以及教育部长李智陞等人。（档案照片）

少数非政务官出身主席 陈英杰：不影响新报业媒体与政府互动

新报业媒体和前身新加坡报业控股的历任主席、执行主席和董事长中，有多名卸任部长，包括林金山；前副总理、后来出任总统的陈庆炎博士；前新闻、通讯及艺术部长李文献医生；以及前基础建设统筹部长兼交通部长许文远。纳丹和新加坡航空公司首任董事经理林振明是报业控股少数没有“部长背景”的主席。

陈英杰同样不是政务官出身。他此前在公共服务领域工作38年，曾出任多个政府部门的常任秘书，并曾与陈庆炎、李文献和许文远共事。

陈英杰感谢几位重量级前部长为新报业媒体奠定的稳固基础，但他强调，政务官出身与否，并不影响他与政府的沟通。

陈英杰指出，过去两年在新报业媒体，和政府官员的互动显示，不论是政务官或高级公务员，他们看重的并非人脉关系，“不是你认识谁，而是你的论点是否合理”。

陈英杰说：“即便我并非政务官出身，政府也一直非常支持。每当我要求会见数码发展及新闻部的高级公务员或部长，甚至在有需要时向其他政治领袖征询意见，他们都持非常开放的态度。我相信下来也会继续如此。”