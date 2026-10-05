转型期助维稳保战略延续 陈英杰望最迟于2030年卸执行职务
接任主席职的同时保留执行职务，以确保新报业媒体在转型期保持稳定，长期战略得以延续，但陈英杰希望最迟能在2030年卸下日常行政管理工作，转任非执行主席。
原新报业媒体首席执行官陈英杰10月1日正式出任执行主席。他在上任前接受公司旗下媒体联访时阐明，他会制定计划于日后下放执行职务，并希望最终恢复原有的管理结构，分设主席与首席执行官。
新报业媒体的前身新加坡报业控股，自2002年起便分设主席与首席执行官，这一架构在重组为新报业媒体后沿用。主席代表股东领导董事会，掌舵战略方向与监督管理层；首席执行官则是日常运营的最高执行者。
陈英杰出任执行主席，意味着新报业媒体时隔24年首次调整最高领导层结构。
陈英杰原为新报业媒体成立五年多来的第三任首席执行官。他强调，担任执行主席只是过渡安排，旨在维持机构稳定。“我们不可能每一两年就制定新战略。若没有一定的稳定性，发展方向维持某个程度的延续性，就无法实现转型。”
报业控股成立初期，也曾有两任执行主席，分别是后来出任总统的纳丹，以及与建国总理李光耀同期的内阁部长林金山。陈英杰认为，不同管理模式各有利弊，但分设主席和首席执行官，能确保监管和执行职务有明确区分。
他因此设定目标，要在两三年内卸下执行职务。陈英杰直言：“如果到了2030年，我还担任执行职务，那是我没把工作做好。”
领导层持续稳步更新
陈英杰强调，新报业媒体高度重视领导层梯队建设，不论是新闻室、商业或技术部门，各层级的领导班子都在稳步更新，管理层其他要员也已开始承担更多职责。
在本轮领导层调整中，新报业媒体原副首席执行官郭又铨将升任董事总经理（managing director），负责整个机构的日常运作，包括短期和中期的发展规划。陈英杰则负责中长期的战略规划，尤其聚焦长远的能力建设。
原首席财务官兼首席企业事务官陈姵君则出任首席运营官，保留原有职务的同时，接管原本由郭又铨主管的科技与生产事务。
陈英杰说：“建立强大的人才和领导梯队是所有高层领导者的首要任务……所有首席执行官的工作是确保机构有强大的人才和领导梯队，这包括首席执行官的接班人，即我的继任安排。”
少数非政务官出身主席 陈英杰：不影响新报业媒体与政府互动
新报业媒体和前身新加坡报业控股的历任主席、执行主席和董事长中，有多名卸任部长，包括林金山；前副总理、后来出任总统的陈庆炎博士；前新闻、通讯及艺术部长李文献医生；以及前基础建设统筹部长兼交通部长许文远。纳丹和新加坡航空公司首任董事经理林振明是报业控股少数没有“部长背景”的主席。
陈英杰同样不是政务官出身。他此前在公共服务领域工作38年，曾出任多个政府部门的常任秘书，并曾与陈庆炎、李文献和许文远共事。
陈英杰感谢几位重量级前部长为新报业媒体奠定的稳固基础，但他强调，政务官出身与否，并不影响他与政府的沟通。
陈英杰指出，过去两年在新报业媒体，和政府官员的互动显示，不论是政务官或高级公务员，他们看重的并非人脉关系，“不是你认识谁，而是你的论点是否合理”。
陈英杰说：“即便我并非政务官出身，政府也一直非常支持。每当我要求会见数码发展及新闻部的高级公务员或部长，甚至在有需要时向其他政治领袖征询意见，他们都持非常开放的态度。我相信下来也会继续如此。”