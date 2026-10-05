新报业媒体致力在人工智能（AI）时代中，成为不可或缺的资讯来源。除了今年4月与谷歌达成合作伙伴关系，新报业媒体也积极寻求与其他科技巨头合作。

新报业媒体新任执行主席陈英杰强调：“我们希望每当有人通过人工智能平台查找新闻与资讯，我们的内容都会出现。我们希望我们的声音在这些平台占有一席之地。”

AI大模型海量抓取内容进行训练引发广泛的版权争议。面对来势汹汹的AI浪潮，陈英杰指出，新报业媒体有两种选择，一是收紧防线，保护我们的资源，抵抗AI势力，或是在不放弃基本防线的同时，寻求成为这些新AI平台不可或缺的一部分。“这是我们不得不下的赌注。”

新报业媒体今年4月成为首个与谷歌宣布达成合作伙伴的新加坡媒体机构。双方承诺在内容与传播、人工智能能力建设、人才与新闻业生态发展、受众参与这四大领域合作，包括加强新报业媒体旗下各平台内容与谷歌传播途径的整合，让这些报道可以更及时迅速地送达广大受众。

陈英杰：AI或会重塑一些岗位 但不会大规模取代新闻室工作

陈英杰认为，AI或会重塑一些岗位，但不会大规模取代新闻室的工作，也无法完全替代新闻室的价值。例如原创新闻仍须有记者去采访，因为只有能共情的人类，才能让受访者敞开心扉诉说他们的故事。AI也难以取代人工编审决策。

相对令陈英杰更担忧的是，媒体企业现有商业价值链中的一些环节可能被AI平台彻底打断。他警惕：“这个趋势仍在发展中，全球没有任何媒体公司，不论规模大小，能预测实际的冲击有多大。我们因此有必要与AI接轨。”

年满60岁的国人中，仍有约五分之一只通过纸媒获取信息。新报业媒体新任执行主席陈英杰说，作为一家新加坡媒体公司，只要本地社会中有足够大的需求，运营效益上也仍可行，集团就会继续发行报纸。（档案照片）

只要本地有足够庞大需求 就会继续发行报纸

智能手机和社交媒体改变了人们的阅读习惯，如今的生成式AI则进一步颠覆信息的收集方式。面对媒体环境的剧变，陈英杰认为，纸媒大概不会永远存在。

到目前为止，年满60岁的国人中，仍有约五分之一只通过报纸获取信息。陈英杰说，作为一家新加坡媒体公司，只要本地有足够庞大的需求，运营效益上也仍可行，新报业媒体就会继续发行报纸。

但他也指出，所有新闻载体都是阶段性的，就连数码媒体也可能在下一次行业变革中过时。目前20岁至30多岁的读者群中，只剩极少数人还在阅读纸媒。

陈英杰说：“到了某个节点，整体媒体消费趋势将剧烈转变，届时即便我们继续发行报纸，人们很可能也不会看。到时我们就得改变，就像社媒一样，当趋势转变，我们也该转向更受欢迎、更契合时代脉搏的新平台。”

全球出现媒体裁员潮 陈英杰：没有百分百预防保证

在营收下滑与转型压力的双重夹击下，包括《华盛顿邮报》 和英国广播公司在内的多家媒体公司近年接连以战略重置，和缩减开支为由展开大规模裁员行动。

对于这股媒体裁员潮会否吹到本地，陈英杰直言“没有百分之百的预防保证”。

新报业媒体的应对策略是确保公司保持灵巧，持续巩固自身的基础——这包括汇集新报业媒体所有旗下产品的力量，在不增加额外成本的前提下转化内容呈现方式，以触达更多受众。由此一来，“一旦环境改变，我们就有能力应变，这是最好的解决方案”。