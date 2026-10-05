新加坡报业媒体会持续投入资源发展旗下母语媒体，而在巩固本地市场后，下一步就是扩展区域和国际市场。

新加坡母语环境日渐式微，但新报业媒体新任执行主席陈英杰受访时表明，作为一家国家新闻机构，集团有责任服务我国各社群，也会继续支持母语媒体。

他指出，我国宪法列明马来语、华语、淡米尔语和英语为四大官方语言，因此母语媒体在我国会继续扮演重要角色。

新报业媒体旗下的母语新闻媒体包括《联合早报》《每日新闻》《淡米尔之声》，以及《新明日报》。

陈英杰认为，母语媒体接下来发展的关键，是确保能因应时代的转变，掌握读者阅读习惯，通过有效的平台把新闻精准推送到读者面前，同时努力吸引年轻读者。

这与新报业媒体前任主席许文远2021年上任时，为华文媒体集团指明的任务一致。许文远当时敦促华文媒体扩大年轻读者、提供独到的新加坡观点和透视报道，同时放眼海外读者群。

《联合早报》享有海外市场先发优势 可继续扩展至中国以外市场

在开拓海外市场方面，陈英杰指《联合早报》表现出色。《联合早报》在1993年3月，成为第一家获准在中国大陆公开发行的外国华文报；1995年8月，早报正式上网，成为全球最先迈入互联网的华文报之一，打开了新加坡以外的广阔华文读者市场。

陈英杰认为，早报拥有先发优势，在中国积累30多年的受众基础。他与中国官员和媒体同行交流时，发现当中不少人有天天阅读早报的习惯。

陈英杰说：“我认为早报已经取得了出色的进展，希望能以此为基础推进，把这份影响力进一步扩展至中国以外的更广阔舞台。”

新报业媒体旗下其余母语媒体《每日新闻》和《淡米尔之声》，同样拥有进军海外市场的潜力。

陈英杰透露，这两家媒体目前尚未着力进军海外市场，但即便没有推广，它们也已分别在马来西亚、印度尼西亚和印度市场收获网上读者。“我相信我们旗下许多媒体都有潜力进军区域，甚至是国际市场，但这是下一步。一旦我们巩固本地市场，这是我希望看到的发展。”