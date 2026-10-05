犹如在冠病疫情期间，必须接种疫苗对抗病毒带来的未知风险，新报业媒体面对当前骤变的媒体环境，须增强韧性，持续转型和革新，确保不论环境如何改变都能敏捷应变。

刚接任新报业媒体执行主席的陈英杰表明，“受众在哪里，我们的媒体品牌就会跟到哪里”。公司将继续通过受众惯用平台，为不同群体提供可靠可信的新闻资讯；同时打破语言障碍，推出多语内容，并整合旗下媒体资源到一个综合平台，方便受众以熟悉的语文接收信息。

新报业媒体原首席执行官陈英杰10月1日正式出任执行主席。这名曾协助新加坡走出冠病危机的前卫生部常任秘书接受集团旗下媒体联访时，以抗疫经验比喻媒体行业眼前的挑战，并阐述新报业媒体的应对策略。

他指出，正如在冠病疫情初期没人能确切预测疫情发展，媒体行业的前景同样充满未知。“应对媒体行业的挑战，和处理其他危机没有太大区别。我们必须尝试了解自身处境，并掌握周围事态的发展。”

陈英杰提醒，全球已步入“后真相”时代，假新闻泛滥加剧多地社会分化，而数码与社交媒体发展进一步催化了这个趋势。这对新加坡这个多元种族、宗教和语言的社会来说，是一项攸关国家存亡的严峻挑战。

新报业媒体的使命是传递资讯，培养知情的公民。公司致力于凝聚社群，通过提供可信且具公信力的新闻与资讯，避免新加坡也如其他国家那样两极分化。

陈英杰说：“人们或许对结论有不同看法，但至少他们形成的看法应建立在客观事实与可信的资讯来源上。”

应对媒体环境变化 持续转型与革新

媒体环境如今竞争激烈且高度碎片化，新报业媒体的受众新闻消费习惯已经、也正在转变。面对这一趋势，陈英杰将公司的应对策略概括为“转型和革新”。

陈英杰指出，新报业媒体的优势在于并非“一招走天下”。公司过去几年采取全集团协同策略，通过多形式、多渠道、多平台，以及从严肃到轻松的多元基调，让新闻触达不同受众。“不久后，我们的内容还会是多语的，而且希望能集中在一个平台上。”

目前，集团旗下媒体大多有各自的应用。陈英杰希望进行整合，为受众提供更大便利。他说：“如今，当我要阅读《海峡时报》，我需登入海峡的应用；要阅读《联合早报》，就得退出海峡的应用，再登入早报应用。我们同属一家公司，为何不把内容集合于一处……整个新报业媒体有众多产品，这比‘一招走天下’强大得多。”

目前每十名新加坡人中，有九人每周接触新报业媒体的内容。新报业媒体是整体数码触达率最高的新加坡媒体，集团目前拥有超过120个传播渠道，比五年前刚转制为担保有限公司时多出五成。

由公司自行运营的平台每月页面浏览量超过3亿次，社媒曝光量与视频播放量则高达12亿次。

陈英杰强调，新报业媒体不只是一家文字媒体，更是多媒体企业。“我们要继续与所有新加坡人保持息息相关，不仅是服务特定群体。”

新报业媒体执行主席陈英杰（右一）指出，若要确保新报业媒体能有效发布信息，旗下媒体必须可信，否则政府也没有必要继续提供资金支持。图摄于去年9月由新报业媒体华文媒体集团主办的谢师宴与全国杰出华文教师奖颁奖典礼，出席者包括黄循财总理（左起），华文媒体集团社长李慧玲，以及时任新报业媒体主席的许文远。许文远已于今年10月1日卸任。（档案照片）

信任是核心要素

2021年，新加坡报业控股把亏损的媒体业务从上市公司剥离，成立非营利的新报业媒体信托，并以担保有限公司模式运营，资金来源包括自身营收及政府拨款。

政府作为资金来源，会否影响新报业媒体独立性受到外界关注。对此，陈英杰引述路透社新闻研究所发布的《数码新闻报告》指出，新报业媒体持续获得受众的高度信任。

他强调，新报业媒体作为一家新闻公司，受众的信任始终是核心要素。“信任不能靠立法确立，也不能由人授予；信任必须靠自身赢得。一旦丢失，将极难挽回。”

陈英杰指出，政府也明白，新报业媒体要有效发布信息，旗下媒体必须可信，否则政府也没有必要继续提供资金支持。政府关注的关键绩效指标，包括受众的信任与满意度，以及内容触达率，与新报业媒体自身的发展目标一致。

陈英杰说：“平心而论，这当中没有什么政治色彩。就如一些企业，有些会对我们的报道不满意，有些则感到满意。我们只须专注于我们必须做的事。”