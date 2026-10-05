中亚地区的营养研究仍有大片待开拓的空间，50岁的曾美愿九年多前离开熟悉的新加坡，到哈萨克斯坦发展，希望在那里发挥专长，开展能改善当地人健康的研究。

曾美愿目前是哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学医学院助理教授，从事临床营养研究，尤其关注如何通过营养干预改善健康。

她接受《联合早报》访问时说，当时纳扎尔巴耶夫大学正筹建一所具国际视野的医学院，而中亚地区在营养与全球健康研究中相对少受到关注，让她看到发展的空间。

“我觉得这给了我探索的机会，也能开展真正对社会有影响的研究。”

她说，中亚地区面对心脏病、糖尿病和肥胖等疾病负担，因此团队希望更深入了解当地人的饮食习惯，以及饮食与健康之间的关系。

不仅借助数码工具 也望借鉴我国预防保健经验帮更多当地人

她和团队借助数码工具，建立中亚食物数据集，并制作食物图谱。团队也开发模型，让人们用手机拍摄食物，协助研究人员分析他们吃了什么、摄取多少营养。

曾美愿也希望借鉴新加坡重视预防保健的经验，让更多当地人认识饮食习惯与健康之间的关系，并通过调整饮食改善健康。

九年多过去，一个个仍在推进的研究项目，以及学生对学习和研究的热情，成为她继续留下的动力。“这里有很多有趣的事情可以做，也有很多项目让我们继续走下去。”

她目前也参与筹设食品实验室，希望能亲眼见证项目完成。

对于有意到海外发展的国人，曾美愿鼓励他们勇于尝试，把在新加坡学到的知识和价值观带到不同地方，同时也为自己的国家感到自豪。

“新加坡教会我的，不只是专业知识，还有价值观，包括谦逊、尊重他人、关怀和坚韧。”