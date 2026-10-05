我国中部地区的空气质量未见好转，24小时空气污染指数（PSI）已上升至113，西部地区的指数也回升至不健康水平。

根据国家环境局网站，截至星期一（10月5日）上午8时，全岛五个地区的24小时PSI介于85至113。中部空气质量最差，24小时PSI从凌晨1时开始就一直处于不健康水平。西部的24小时PSI也从凌晨6时开始进入不健康水平，截至上午8时已升至104。东部、南部和北部的指数分别达91、87和85，处于中等水平。

全岛一小时PM2.5悬浮颗粒浓度截至上午8时，则介于每立方米26微克至83微克。中部和西部的一小时PM2.5分别为83和58，处于偏高水平；东部、北部和南部分别为39微克、37微克和26微克，处于正常水平。

根据环境局星期天（4日）发布的每日烟霾报告，来自苏门答腊南部的中度至较浓烟羽，继续飘向新加坡及周边地区，加里曼丹的火点也观测到烟霾。新加坡及周边地区的天气将持续干燥。受东南风或西南风影响，烟霾可能飘来新加坡，预计本地未来24小时PSI将处于较高的中等水平至较低的不健康水平。

公众可通过烟霾网站www.haze.gov.sg、环境局网站www.nea.gov.sg、新加坡气象署网站www.weather.gov.sg，或myENV手机应用查询最新空气质量。