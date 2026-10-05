当局在9月全岛联合执法行动共扣押91辆报销车，政府正通过修法赋予当局更多执法权力，以加强管控。

陆路交通管理局和新加坡警察部队星期一（10月5日）发联合文告说，当局今年9月在全岛展开联合执法行动，共扣押91辆报销车（即已注销车辆）。

当局指出，报销车没有有效拥车证和路税，也没有有效保险，且车辆本身也未必符合上路安全标准，一旦上路，将对道路安全构成严重风险。

今年2月起，当局已加重持有或使用未注册或已注销车辆的刑罚。初犯者可被罚款最高2万元，或监禁最长两年，或两者兼施；重犯者刑罚可加倍。

文化、社区及青年部兼交通部政务部长马炎庆9月8日在国会为《陆路交通与相关事项（第二）法案》（Land Transport and Related Matters (No. 2) Bill）提出一读。法案将引入一系列新措施，确保报销车及时并妥善处置。

根据新法案，当局计划推出“授权出口商计划”（Authorised Exporter Scheme），并缩短车主处置报销车的宽限期。

法案也将确保未履行处置责任者仍可被控，并允许当局阻止被认为有不妥善处置车辆风险的人士注册或转让车辆。

此外，若有人明知或罔顾报销车可能继续被存放或在公路上使用，仍出售或供应有关车辆，也将构成刑事罪行。

陆交局提醒车主，车辆报销前应先完成所有必要手续。例如，车辆若用于以旧换新，车主应在注销前完成所有权转让，并确保买家已通过OneMotoring网站确认转让。

若车辆交由车商出口，车主则应取得相关处置文件并提交陆交局。车辆过后若被发现遭滥用，陆交局将调查最后一名登记车主。

公众若发现有人疑似持有或使用报销车，可通过OneMotoring网站或OneService应用举报。当局强调，将继续严厉取缔相关违法行为。