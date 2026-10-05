健身房关门，预付配套秒变索赔单？短短20天，消协就接到1610起投诉，涉及近382万元预付款损失。放大到今年首三季，消费者向消协申报的预付款损失已达669万元，比2025年全年的271万元高出近1.5倍。

消协认为，单靠业者自愿采取保障措施已经不足，呼吁政府针对涉及大额或长期预付款的行业，引入强制冷静期、消协保证标志认证等保障。

新加坡消费者协会星期一（10月5日）发文告说，今年9月10日至30日，共接获1610起与健身业者结束营业有关的投诉，涉及近382万元预付款损失。

其中，1518起投诉与True Fitness和True Yoga有关，涉及378万2547元1角；另有92起投诉涉及Yoga Inc，损失达3万2826元7角3分。消协已协助受影响消费者向相关清盘人提交索赔和债权证明。

整体而言，今年1月1日至9月30日，消费者向消协申报的预付款损失已达669万5207元7角7分，比去年全年的约271万元高出约147%。

消协：自愿保障不足 促强制措施

消协指出，企业清盘时，消费者一般属于无担保债权人；近期预付款损失激增，更凸显加强保障的必要。消协认为，新加坡应针对涉及大额或长期预付款的行业实施强制保障，并提出三项建议：

一、为高额预付配套设强制冷静期，让消费者支付大笔款项后有足够时间重新考虑，并可在冷静期内取消配套而不受罚。

二、规定涉及大额或长期预付款的行业（包括美容和健身业者）必须取得消协保证标志（CaseTrust）认证，要求涵盖预付款保障、透明定价、清楚合约条款、适当信息披露和合理退款安排。

三、呼吁当局适当调查可能涉及“不当交易”（wrongful trading）的个案，并在符合法律条件时，根据《破产、重组与解散法令》采取执法行动。这可能包括企业在清盘前不久仍收取大笔预付款等值得进一步审查的情况；若证据充分，有效调查和执法可加强问责并发挥阻吓作用。

消协强调，上述建议旨在加强整体消费者保障框架，并非指控任何特定企业或个人存在不当行为。

消协会长杨益财说，企业停业、无法履行消费者已预付的服务时，不应再由消费者承担巨额损失。近期健身业者结束营业加上预付款损失激增，显示仅靠自愿措施存在局限。他呼吁尽快落实相关措施，保障消费者辛苦赚来的钱，同时为企业建立明确、负责任的经营标准。