以超过129公里时速闯红灯酿成淡滨尼二死八伤车祸，肇祸男子被判入狱12年又9个月，以及终身吊销各级驾照。

这起轰动一时的致命车祸发生在2024年4月22日早上7时许，地点是淡滨尼1道和4道及勿洛蓄水池路的十字路口。被告莫哈默夏非（Muhammad Syafie Bin Ismail，45岁）闯红灯时的时速介于129至134公里，远超案发路段每小时50公里的限速。

国家法院法官杜汉立星期一（10月5日）下判时说，被告在红灯亮起至少26秒后以高速闯红灯，当时左右两侧显然都有车辆正常行驶，结果酿成致命连环车祸。法官认同控辩双方的意见，认为本案属于最严重的情形，若被告没有认罪，量刑起点应为有关罪名的最高刑罚。

另外，鉴于本案情节严重，为起到阻吓及惩戒作用，法官仅给予被告15%的认罪折扣，而非一般情况的30%。为了反映被告的罪行对10名受害人造成的伤害，以及心理上的创伤，法官也下令三项控状的刑罚分开执行，总刑期为12年又九个月，以及终身吊销驾照。

被告共面对五项控状，包括危险驾驶导致17岁初级学院女学生在内的两人死亡、三人重伤和五人受伤，以及肇事后未停车。他早前在国家法院承认其中三项，余项交由法官下判时纳入考量。

控方早前指出，被告造成的伤害极其严重，并非一时疏忽，而是在相当长时间内高度危险驾驶，罪责重大。这起车祸导致两人死亡，另有三人事后患上创伤后压力心理障碍症，其中一人患上重郁症。

根据17岁女生父亲的身心创伤报告，他在痛失女儿后每天自责，妻子也因悲痛而深受打击。事发至今，一家人仍无法走出丧女之痛，父亲更因此再也不敢握方向盘。

因此，控方促请法官判他入狱12年9个月至13年6个月，以及终身吊销各级驾照。

被告代表律师求情则说，被告因一时判断失误铸成大错，这道伤痕将伴随他余生。被告曾任回教理事会《可兰经》教师，2024年因本案被停职；他也亲笔致信受害者及家属，表达深切悔意与诚挚歉意。因此，恳请法官判被告坐牢七年半至八年，以及终身吊牌。