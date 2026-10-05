面对贸易干扰和难以预测的国际局势，我国决定加入巴拿马运河永久中立条约的议定书，并与巴拿马启动双边司法互助谈判。尚达曼总统指出，小国须携手加强维护国际法的机构，共同维护航行自由。

目前对新加坡展开三天国事访问巴拿马总统穆利诺星期一（10月5日）中午出席尚达曼总统在新加坡滨海湾康莱德酒店为他设的的国宴。

我国与巴拿马在1982年建交。尚达曼在国宴上致祝酒辞时形容，穆利诺此访为两国友谊开启新篇章，并指新巴双边关系44年来稳步发展，两国同为海运国家的共同命运与理念，为这段关系奠定了基础。

他说，新加坡与巴拿马都处于全球贸易的战略交汇点，也是连接亚洲与美洲海上通道的重要枢纽。两国作为海上桥梁的共同历史，使彼此成为天然的合作伙伴。

“自由开放的贸易是我们的命脉，两国深化合作也有广阔空间。”

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穆利诺来访期间，我国宣布决定加入《关于巴拿马运河永久中立和运营的条约》议定书。

尚达曼说，在贸易受到干扰、全球局势难以预测的情况下，小国必须携手合作，强化维护国际法的机构。

他说，新加坡和巴拿马在维护航行自由和国际法方面有深切的共同利益，尤其是1982年《联合国海洋法公约》，这一点不言而喻。

尚达曼说：“这也是为什么新加坡决定加入议定书。它体现我国维护海上安全与安保，以及确保这条全球最重要航运通道之一航行自由的承诺。”

这项条约由巴拿马与美国于1977年签署，确立了运河永久中立制度，规定运河在和平与战争时期，都应以平等条件开放给各国船只和平通行。

相关议定书于1979年开放加入，加入的缔约方同意遵守和尊重运河永久中立制度。目前已有41个缔约方加入，包括法国、德国、英国，以及亚细安成员国菲律宾和越南。

作为连接太平洋与大西洋的重要水道，巴拿马近年来因港口经营权与运河周边的地缘博弈，被卷入中美战略竞争。

今年1月，巴拿马最高法院裁定香港长和集团旗下巴拿马港口公司经营运河两端港口的特许经营合同违宪，两港此后由巴方接管。其后，中国港口扣留巴拿马籍船只的数量大增，美方称之为报复，中方否认。

新巴同意启动双边司法互助谈判 加强打击跨国犯罪合作

此外，新巴也同意启动双边司法互助谈判，加强打击跨国犯罪的合作。

尚达曼指出，两国在应对互联互通带来的负面影响有同样决心。他说，为货物、人员和数据带来合法流动的网络固然便利，也使国家面对犯罪和跨国威胁，因此须建立健全的法律框架打击犯罪，支持可持续发展。

这项协定将加强两国在刑事调查与诉讼中请求及提供协助的框架，使司法互助更有效率和成效。尚达曼说，启动谈判旨在加强两国的信息共享与法律合作。

在商务合作方面，尚达曼说，我国新翔集团（SATS）与巴拿马托库门国际机场签署谅解备忘录，探讨战略合作机会，以加强航空货运连接，并支持巴拿马发展成为美洲领先的物流门户。

穆利诺应尚达曼邀请，从上星期六（3日）起对我国进行三天国事访问。这是他上任后首次访新，也是时隔10年，巴拿马元首再次访问我国。

穆利诺星期一早上到外交部出席欢迎仪式，在尚达曼陪同下检阅仪仗队。他随后在外交部分别与尚达曼和总理兼财政部长黄循财举行会谈。

巴拿马总统穆利诺（中）星期一早上在尚达曼总统的陪同下，在外交部出席欢迎仪式，并检阅仪仗队。（叶振忠摄）

穆利诺及总统夫人科恩（Maricel Cohen de Mulino）当天早上也到新加坡植物园国家胡姬园，出席以两人名字命名的新胡姬花配种命名仪式。