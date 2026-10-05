美芝路涉嫌打死老汉一案，男子经医生诊断患有认知障碍，控方要求法官下达庭令，将被告拘留于精神医疗机构，让医生向法庭提交正式的精神状况证明，以确认他是否能对谋杀控状认罪或抗辩。控方将在证明出炉后，在决定是否申请把他交由律政部长发落。

被告庄福春（62岁，译音）在2020年被控一项谋杀控状，指他于2020年9月13日下午2时56分，在美芝路第5座组屋附近的草地谋杀67岁的米斯基曼。

据早前报道，死者米斯基曼与儿子、媳妇以及三名孙子女同住，当时已在附近的租赁组屋住了八年。

星期一（10月5日）的聆讯通过视讯进行。聆讯未开始就出现插曲。当法官、主控官和律师都在场时，被拘留在监狱里的被告仍旧缺席。众人后来发现，他早前已被押送到视讯室等待，但不知何故，被告在聆讯开始前告诉监狱官，称聆讯已经结束，被告随后被带走。

被告后来再次被押送到视讯室，只见他留着一头长发，看起来比当年照片中的他消瘦。

主控官在开庭后说，被告今年5月被心理卫生学院诊断患有认知障碍，症状包括记忆力衰退和定向力障碍。医生因此认为，他很可能无法理解法庭程序，也无法明白控状的意义，甚至无法记起控状所涉事件的经过。庭上并未揭露被告患有认知障碍的病因。

控方因此向法官申请，将被告拘留于精神医疗机构，让医生确认他的精神状况，并向法庭提交正式的精神状况证明。主控官说，法庭收到证明后，控方将决定是否申请将被告交由律政部长发落。被告继续拘留于精神医疗机构的期限，则由律政部长决定。

案件择日续审。