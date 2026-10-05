桥北路巴士专用道9月29日下午上演一幕让人看了直冒冷汗的“公路慢镜头”：一名阿伯驾驶个人行动辅助工具（PMA）悠然前行，后方车辆却急得纷纷减速、打灯、变道闪避，整条车道仿佛被按下慢放键。

读者Ho当时在武吉士坊（Bugis Cube）前的巴士站等车，目睹阿伯在巴士道上缓慢前进，周围车辆被迫改道超车，场面相当惊险。

他拍下约一分钟视频，并告诉网媒Stomp：“我不知道他为什么在路上而不是人行道上。我发出来是因为担心他会受伤，不是为了让他难堪。”

据他观察，阿伯最终左转进入密驼路（Middle Road），之后是否回到人行道则不得而知。

Ho事后已向陆路交通管理局活跃通勤执法处举报。陆交局基于保密和运作考量，不提供个案进展。他希望当局关注这名阿伯，并提醒PMA使用者遵守规定，留在人行道和指定通道上。

PMA禁上公路 违者最高罚1万元

根据陆交局规定，个人行动辅助工具允许在公共通道上使用，包括人行道、行人专用道、脚踏车道和共用道，但不得在公路上行驶。目前，在公共道路上违规使用PMA者可面对最高1万元罚款、最长六个月监禁，或两者兼施。

事实上，这类“公路惊魂”并非孤例。今年7月，一名52岁男子骑PMA在裕廊一带从人行道驶入马路时与巴士相撞，PMA卡在车底，男子头部流血昏迷送院。今年5月，一名老妇也被拍到坐着电动轮椅在公路上逆向行驶，引发热议。

为应对日益增多的安全隐患，政府已着手收紧PMA使用条例。新条例从今年6月1日起实施，内容包括将PMA在公共通道上的时速限制从每小时10公里降至6公里，并要求行动辅助踏板车用户持有医疗证明才能在人行与骑行道上使用。

70岁及以上年长者则无须医疗证明。此外，所有新出售的电动行动辅助踏板车须向陆交局注册并挂上车牌。

《联合早报》已就这起事件向陆交局询问详情。