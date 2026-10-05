新加坡地铁车厢最近好热闹：一边是阿叔从包里一串接一串掏出金链，金光闪闪，仿佛把移动金铺搬上车；另一边是安娣腿上搁着一袋豆芽，双手翻飞逐根摘选，被网民封为“效率最大化”的移动生产线。两幕奇景先后在社媒曝光，让不少乘客直呼：搭地铁原来还能看秀。

一名网民星期天（10月4日）在Reddit发文，只见一名男子坐在地铁座位上，双手戴着多只手镯，手腕和手中还挂着多条粗大的金色链饰，身旁座位上也摆着数条类似饰品。

发帖者以“阿叔中彩票？”为题，并称男子当时不断从包里取出一串串“金链”。

从照片可见，男子似乎正在整理这些饰品。不过，单凭照片无法确认饰品是否为真金，也不清楚男子为何随身携带数量不少的链饰。

另一名网民较早前也在同一论坛上传照片，只见一名身穿粉红色上衣的妇女坐在地铁车厢内，腿上放着装有豆芽的塑料袋，双手则忙着逐根处理豆芽。

原文写道：“安娣在地铁上摘豆芽”，并以“安娣效率最大化”调侃这一幕。

两则贴文均没有注明具体地铁路线，也无法从照片确认拍摄时间。

无论是把大把链饰带上车整理，还是抓紧车程摘豆芽，这些平日少见的乘车场景，都成了其他乘客镜头下的地铁一景。下次搭地铁，不妨抬头看看——隔壁座的可能正在开金铺，也可能正在赶晚餐。