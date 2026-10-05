陆路交通管理局已向三菱重工（Mitsubishi Heavy Industries）添购八列第三代双车厢轻轨列车，应对盛港和榜鹅日益增加的交通需求。

公司三菱重工星期一（10月5日）发文告说，与区域子公司三菱重工亚太私人有限公司收到陆交局购买八列双车厢轻轨列车的订单。列车将用在盛港—榜鹅轻轨系统，服务东北区乘客。

这是公司自2022年1月获颁项目合约的一部分，这个项目是提升盛港榜鹅轻轨列车容量，公司上一次于2023年5月也提供八列列车。

目前，陆交局已陆续引进25列由三菱重工制造的第三代双车厢列车，以逐步取代第一代列车，包括25列单车厢和八列双车厢列车。现有八列第二代双车厢列车会继续使用。之前添购的25列双车厢列车，七列投入服务，其余预计最迟在2028年底陆续投入运作。接下来添购的八列新车是现有车队更新计划以外的额外添购。

第三代列车设有符合人体工学设计的座椅、更明亮和节能的LED照明设备、更清晰的乘客信息显示屏等装置，让乘客有更舒适的出行体验。

盛港—榜鹅轻轨系统日均载客量达15万1000人次。