勿洛巴刹猪肉档被指将生猪肉放在地上解冻，引起公众质疑。档主承认疏忽，称猪肉原本放在冰柜上，不慎滑落地面，并说：“若当局罚款，我接受。”

有公众日前路过勿洛北第216座熟食中心与巴刹时，发现猪肉档内有两大块肉‘摆’在地上。

从照片可见，当时档口无人，相信已打烊。这名公众拍下照片并发上网，质疑猪肉档将肉块放在地上解冻。

贴文引起网友讨论，不少人关注做法是否卫生，甚至有人称，以后买肉后要用“肥皂”清洗。

《新明日报》记者走访档口时，档口老板方先生（64岁）承认肉块掉到地面的事情确实发生，也承认疏忽。

他解释，他并非有意把猪肉放在地上。平时肉块都是放在档口后方的冰柜内，不可能直接放在地面。

“那天员工把猪肉放在冰柜上，不知道怎样掉在地上了。我隔天早上看到后，就赶紧用水冲洗干净。真的不是故意的。”

他说，本来只是一件小事，却被人拍照并投诉到网上。

“这几天有顾客问起，我也只能很无奈地一一解释。”

他说，若当局因此罚款他，他也接受。他承诺以后会更加小心，避免类似情况再次发生。

顾客：清理干净可接受

记者走访时，有不少公众到巴刹购买食材。

陈女士（81岁）认为，食物来之不易，如果因为肉块掉到地上就直接丢弃，未免可惜。

“只要清洗干净，我觉得可以接受。”

另一名陈女士（80岁）也认为，只要肉块掉落的地面没有太脏，清洗干净后仍可接受。

“反正回家后还是要把肉煮熟，所以我不太介意。”

不过，也有公众对此表示无法接受。

陈女士（65岁）说，地面难免有细菌，即使冲洗，也很难完全清除。

“最好还是把接触过地面的那一面切掉，这样大家吃起来才会安心。”