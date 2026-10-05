邻居宠物犬反复在门前拉屎，男子过去两年饱受困扰，向多个单位投诉无效，曾与狗主多次沟通仍无济于事。

《新明日报》报道，事件发生在合乐路第22座组屋，不愿透露姓名的男子说，近两年来，邻居的宠物犬常在他和其他邻居家门前拉屎。

他说，一开始曾和狗主沟通，通知对方来清理，但随着自己年事已高，腿脚不便，已无法每次前去沟通。

男子说，他的单位与狗主的单位有段距离，并曾向有关单位投诉，但不见成效，还被劝说安装闭路电视收集证据。

男子指出，一只博美每周两三次会出来拉屎，有时是到他家门前，有时是其他邻居家门前，每次都需要通知当局前来清理。

根据上个月28日的视频画面显示，一只博美于凌晨4时左右跑到男子的住家门前拉屎后离开。“每次都让人来清理，但治标不治本。我们不是认为养宠物有问题，但人要有公德心，保持邻里干净。”

不过，《新明日报》记者走访涉事组屋时，也有邻居称并未受影响。

狗主：铁门无法紧闭 不是故意放狗出去

记者走访时，狗主林先生说，由于无法紧闭铁门，才导致事情发生。“门坏了，我又不是故意放狗出去的，所以不关我的事。”

林先生也当场示范，他多次开关铁门，铁门无法正常紧闭，即使用力合上，铁门也会打开。他多次强调，他下班太累，又或是孩子不注意，才导致狗儿溜出去。

“我不可能故意训练狗儿去他家门口乱大便，通知我们的话，我们会去清理的。”

他指出，白色博美已养了三年，孩子每天都会遛狗。

完整报道，请翻阅2026年10月5日的《新明日报》。