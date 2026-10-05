林厝港梁宙路星期一（10月5日）早上发生严重车祸，一辆罗厘疑在双白线超车时驶入对向车道，迎面撞上一辆重型电单车，导致罗厘司机、乘客及电单车骑士受伤送院。

这起车祸发生在星期一早上7时45分，地点是林厝港梁宙路往克兰芝路方向的路段。

读者赖女士（62岁，小贩）通知《新明日报》，指她的朋友目睹事发经过，行车记录仪也拍下整个过程。

根据她所提供的视频，她朋友驾驶的汽车前方有一辆罗厘和一辆电单车，突然间，后方一辆绿色罗厘疑似为了超车，驶入反方向车道，随后与迎面而来的重型电单车发生碰撞。

事发时撞击力骇人，导致罗厘侧翻，现场散落大量零件碎片；骑士则倒地不起，相信伤势严重。

途经的罗厘和电单车纷纷停下，不少人下车查看骑士的伤势。视频最后可见，一名男子从罗厘车厢内爬出。

赖女士说，她的朋友也赶紧下车协助伤者，并立刻报警。

她也指，星期一早上10时开车经过现场时，路上仍散落许多零件碎片，交警也仍在现场调查。

记者随后赶抵现场，涉事罗厘已被拖走，电单车则损毁严重，后轮胎完全脱落，车灯也掉落在地，靠近电单车的位置还可见血迹。

现场有一辆警车及两名警员，并放置多个安全锥封路，电单车在中午12时半被移走。

涉事罗厘公司的员工受访时说，他们目前也不了解车祸的具体经过，只知道罗厘司机与乘客，还有电单车乘客都送院。

警方受询指车祸涉及一辆电单车及两辆罗厘。38岁男骑士、55岁男罗厘司机及51岁男乘客皆在意识清醒下被送院。罗厘司机目前正协助警方调查。

另一辆涉及的罗厘，相信是肇祸罗厘侧翻时被擦撞到。

完整报道，请翻阅2026年10月5日的《新明日报》。