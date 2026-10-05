第二季劳动力市场报告显示，本地雇员正面对更严峻的就业形势。多名议员将在国会复会时询问政府，如何确保被裁退者获得补偿金，以及政府如何提供更有针对性的支援。

国会星期二（10月6日）上午10时30分复会。根据秘书处星期一（5日）发布的议程，议员总共提出116道口头询问，涵盖就业、南北交通廊道工程延误、公务员被质疑利用未公开信息购房，以及小一报名制度调整等课题。

其中，包括工运议员杨涴淩、杨益财和郑德源在内的九名议员，共针对就业与裁员课题提出10道口头询问。也是榜鹅集选区议员的杨涴淩希望人力部长说明，《劳资政冗员管理和负责任裁员指导原则》在确保被裁退者获得补偿方面的成效，以及去年有多少裁员雇主没有支付裁员补偿。

另一个有10道口头询问的课题，则与公务员被质疑利用未公开政府信息购置房产有关。比如，官委议员何伟伦副教授询问，政府是否认为有必要加强相关防范机制，确保公务员不会利用特权信息，为自己或家人谋取经济利益。工人党阿裕尼集选区议员严燕松也希望总理说明，是否会对过去未公开基建项目附近的房产交易进行追溯检查。

关注南北交通廊道工程延误冲击

陆路交通管理局是在上个月发文告透露，南北交通廊道的部分隧道挖掘工程因面对预想不到的挑战而延误，预计部分路段会延迟约两年，至2029年才陆续重开。议员们发出的六道口头询问，主要围绕工程延误的原因、责任和后续进度，以及延误对居民、商户和工人的影响。

与小一报名制度有关的提问同样有六道。教育部今年9月宣布，超过八成小学在2C阶段的保留学额，将从40个增加至60个，12所周围较多私宅的热门小学，则会实施“双轨录取机制”，将2C阶段学额公平分配给居住在2公里内和2公里外的孩童申请。

有关提问主要集中在报名制度改革后的公平性、过渡安排和各阶段优先权。例如：碧山—大巴窑集选区议员陈诗韵询问，取消学校家长义工计划后，报名压力会否转移到优先考虑校友、教育部幼儿园学生和教职员子女的2A阶段。

国会也将对四项法案进行二读，分别是《财政（所得税）法案》《金融服务与市场（修正）法案》《数码基础设施法案》，以及《陆路交通和相关事项（第二修正）法案》。

提呈一读的法案有三项，分别是《法典（杂项修改）第二法案》《回教法执行（修正）法案》，以及《新加坡海事及港务管理局（修正）法案》 。

国会上个月开会时辩论政治薪金检讨报告及政府回应，其中包括调高总统、国会议长和副议长的薪酬。国会将对有关的动议进行辩论，以确认这三个政治职务接下来的薪俸金额。

工人党盛港集选区议员林志蔚副教授则会提出题为“拯救本地餐饮企业”的休会动议。