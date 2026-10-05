超市将价格标签贴在饮料瓶罐退费制条码上，加上粘性太强难以清除，有公众申诉27个罐子全被回收机拒收。

有公众日前在Reddit发文指，本地一家“宏茂超级市场”的店员把价格标签贴在饮料瓶罐退费制条码上，罐子湿水后，纸质的价格标签难以撕下。

当他把这些罐子拿到回收机时，因为无法读取被污损的条码而被拒收。

他向超市店员反映情况时，对方回了一句：“（把价格标签）撕掉就好了，谁让你买的是冷饮。”

这名公众还说：“我好不容易拿27个罐子过去，结果全部被拒收！”

他指自己并不想为了约3元，花几个小时刮净标签、擦洗残留的胶水。

《新明日报》记者日前到位于淡滨尼一带的宏茂超级市场，发现所卖饮料的罐上并没有贴着任何价格标签。

一名主管受访时说，这间分店并没在饮料罐上贴价格标签，认为有贴价格标签的都是旧货。“自从饮料瓶罐退费制推出，我们就没有贴价格标签。”

记者星期天（10月4日）走访位于大巴窑4巷的另一家“宏茂”分店时，发现摆放罐装饮料的架子上都有一张标注价格的牌子，而所有罐子都没有张贴任何价格标签。

此外，在另一些旧包装的饮料瓶罐上，则额外张贴退费制条码，方便顾客退费。

国家环境局和负责饮料瓶罐退费制的非营利机构BCRS受询时指，当局注意到，一些公众尝试取回从宏茂超级市场购买的罐装饮料退款时遇到困难，原因是饮料瓶罐退费制条码被价格标签遮挡。

当局已建议超市将饮料罐上的标签清除，并确保今后贴标签时不遮盖饮料瓶罐退费制条码。