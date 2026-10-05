前一周刚完成急救课程就派上用场，律师在樟宜机场遇到一名中年男子突然倒地、口吐白沫及四肢抽搐，立即上前协助施救。

这起事件发生于9月24日中午12时许，地点在樟宜机场第四搭客大厦到达大厅。

参与急救的王贝贝（44岁，律师）受访时说，他当天刚从越南出差回来，走出机场时，突然发现一名40多岁的男子倒在地上，口吐白沫，四肢不断抽搐。

他说，自己事发前一周，即9月17日刚完成急救课程，事发时便努力回想培训时所学的步骤和注意事项，并上前查看男子情况。

“我当下的第一反应就是要上前帮助他。”

王贝贝说，男子当时正在抽搐，需避免他出现误吸或窒息，协助他保持安全体位。

据他描述，事发时机场人来人往，另一名女子也上前帮忙。没过多久，警察和救援人员携带自动体外心脏除颤器（AED）赶到现场，接手救援工作。

他说，以前看到有人突然倒地，第一反应也是想帮忙，但除了拨打急救电话，往往只能站在一旁着急。“不是没有善意，而是不知道自己能做什么。”

他因此希望更多人接受急救培训课程。王贝贝育有一名11岁女儿和一名7岁儿子。

他说，孩子们也为他当天能够帮助别人感到骄傲。

他说：“愿我们永远用不上这些急救知识。但如果有一天真的需要，希望我们都有走上前的勇气，也有伸出手的能力。”