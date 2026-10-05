全岛50家7-Eleven便利店日前售卖宝可梦卡牌的“盲盒”，掀起抢购热潮，有公众清晨6时开始排队。

便利店7-Eleven上星期六（10月3日）凌晨在社交媒体宣布，全岛50家门店当天上午10时起售卖宝可梦30周年卡牌。公众可购买售价18.9元的30周年迷你铁盒，或售价49.9元的30周年套装（Booster Bundle）。

网上流传的视频显示，不少宝可梦发烧友为了购买限量卡牌，提前到便利店排队等候。

《新明日报》记者当天走访位于巴西立11街第185座组屋楼下的7-Eleven，发现迷你铁盒及套装均已售罄。

店员透露，有公众提前约三个半小时到店排队。

“我们的店24小时营业，他们清晨6时半就开始排队。上午10时准时开售，每个人只能购买一份。大约一个多小时后就几乎卖完了。”

他透露，每间门店约有120份迷你铁盒和10份套装。

“大家都很有秩序，虽然最后有大约30人没买到，但他们也都能接受。”

巴西立11街第185座组屋楼下的7-Eleven店员受访时透露，星期天（10月4日）上午10时准时开售，每个人只能购买一份。大约一个多小时后就几乎卖完了。（取自小红书）

收藏宝可梦卡牌数年的陈先生（27岁）说，这次推出的卡牌是为庆祝宝可梦30周年。

“这算是‘盲盒’，购买时不会知道里面有什么卡牌。”

他也说，本地有不少宝可梦爱好者组成的群组，成员会互相分享相关资讯。“不过，这种限量发售的卡牌很难抢到。”

抢购后网上翻倍卖

网上翻倍炒卖宝可梦卡。

陈先生说，有些人抢购到卡牌后，会转到网上出售。“二手价格可能翻一到两倍。”

记者浏览二手交易平台Carousell发现，已有多名用户在平台上出售30周年迷你铁盒及套装。

其中，一名用户以每盒39元的价格出售迷你铁盒，相比便利店18.9元的售价，二手价格高出一倍以上。