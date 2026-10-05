与妻女同住的六旬男房东，两次趁女租客出国期间持备用钥匙潜入其房间，拿女租客的内衣裤做出猥亵行为，殊不知罪行全被房内监控拍下，最终被判坐牢三周。

被告是61岁的菲律宾籍男子，他目前是本地永久居民，与妻子和女儿住在中部一带的组屋。他面对五项包括擅闯、侮辱他人尊严和恶作剧等控状，日前承认其中两项，余项待法官下判时一并考虑。

受害者是一名47岁菲律宾籍女子，案发时是被告的租客。为保护受害者，法官令媒体不得报道任何会泄露女租客身份的资料。

案情显示，受害者在2024年7月22日至8月19日回国。由于被告此前的一些举止曾让她感到不适，受害者在离境前特意在床底下安装电眼。

被告得知受害者不在家，遂于2024年8月3日傍晚5时53分，使用主钥匙（master key）私自打开受害者的房门。他从受害者的衣柜中拿出一套内衣裤并在房内自慰，满足性欲后才离开。

被告的恶行被电眼全程记录。受害者在远程查看监控画面后大惊，隔天连忙委托同事前往她的房间，将电眼挪至桌子上。

同月17日晚上7时23分，被告在观看色情影片后色心大起，再次擅闯受害者房间，一边自慰一边嗅闻受害者的内衣裤长达至少16秒。这一幕再次被电眼拍个正着。

受害者于8月19日返新后，立即着手寻找新住处。她在同年9月20日搬离被告住所，并于次日前往警局报案。