这起事故发生在上个星期天（10月4日）凌晨4时40分左右，地点是榜鹅临谷坪（Edgedale Plains）第684A座组屋的一间单位。

屋主朱弗里（Juffri，34岁，博主）告诉《联合早报》，一家人事发前刚从新山回家，夫妻俩安顿好四名孩子后，准备洗漱休息。

然而，就在妻子洗澡时，突然听见“噼啪”声，并闻到烟味，于是马上通知丈夫。

朱弗里说，两人当下先把热水器关掉，妻子随后迅速洗完澡离开浴室。不过，空气中的焦味越来越浓，他于是返回浴室查看。

“几分钟后，我就看到组屋原有的卫生间LED灯箱里冒出小火。”

他随即叫妻子唤醒孩子，并带着四名孩子一起撤离单位。朱弗里则留在屋内观察火势，并于凌晨约4时36分拨打995求助。

他忆述，民防部队约10分钟后赶抵现场，使用单位门外的消防水管将火扑灭。救援人员随后也确认一家六口全数安全，并询问他们是否需要接受治疗。

从朱弗里拍摄的照片可见，浴室天花板内的部分设施严重熏黑，灯箱及部分塑料部件被烧至熔化，墙面也留下大片烟熏痕迹。

朱弗里说，火患也导致浴室的LED灯箱和马桶受损。他透露，主卧浴室当时也曾传出类似的噼啪声并冒烟，不过没有起火。

他补充说，灯箱在一家人搬入单位前便已安装，他们之后仅加装灯具。他怀疑，火患并非由灯具引起，可能与连接热水器的电线有关。

朱弗里事后也庆幸一家人及时发现异状并撤离。

“还好我们及时撤离了，六个人都平安无事。”

新加坡民防部队受询时说，火势涉及五楼一间单位的浴室，民防人员到场后使用一支消防水管将火扑灭，无人受伤。

初步调查显示，火患相信是由浴室内的电源故障引起。