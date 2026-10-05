性剥削一名面对家庭困境的15岁女学生超过两个月，中学女教师被判入狱九年。

现年35岁的被告共面对10项包括抵触《儿童与青少年法令》和性侵的控状，她星期一（10月5日）承认其中三项，余项交由法官下判时一并考量。

受害人案发时年仅15岁，为了保护受害人，法庭谕令媒体不准报道任何可能泄露受害人身份的资料，包括被告的名字和校名。

根据案情，被告自2023年起担任受害人的教师。当时，受害人就读中三，正面对家庭问题和心理健康困扰。由于受害人的父母对她施以严重体罚，儿童保护机构有时也会介入。包括被告在内的数名教师，都清楚受害人当时的处境。

2023年10月27日，受害人因自残和轻生念头入住心理卫生学院，直到11月3日出院，并被诊断患有适应障碍。

调查显示，受害人因家庭问题经常向被告求助并寻求建议，两人的关系因此逐渐密切。2023年10月13日至11月21日期间，两人陷入“有实无名的关系”（situationship），并发生亲密行为和互相交换私密影片。

案发期间，被告曾在卡拉OK、学校女职员厕所和私人影院等地点，猥亵及性侵受害人，包括拥抱、亲吻、抚摸私处，以及让受害人指侵自己等。被告在第一次发生不当行为后，原本告诉受害人不能再发生性行为，过后却没有停止犯案。

后来，被告与受害人的关系破裂。2024年1月16日，受害人告知班主任曾三次遭被告侵犯。副校长得知后，于隔天（17日）带受害人前往警局报案。

被告在1月18日被捕。

案发后，受害人会失眠、做噩梦、反复想起案发经过，甚至产生轻生念头等。她不喜欢待在学校，有时会出现惊恐发作。她也变得容易受惊，上课时难以集中注意力，也难以信任成年人。医生认为，受害人的症状符合创伤后应激障碍的诊断。

被告律师求情时说，被告因一时判断失误而犯案，并已向心理医生寻求专业协助。被告的丈夫也相信，作为妻子及4岁孩子母亲，被告仍有改过的能力，恳请法官轻判。

国家法院法官陈维森下判时指出，被告严重判断失误，身为教师却越过专业界限并违背信任。她清楚受害人年龄和情绪不稳定，却对受害人造成严重伤害，导致她病情加重。不过，错误不该定义被告的一生，法官希望她能够改过自新。