组屋楼下的垃圾回收箱起火，两名男子在关键时刻挺身而出，不仅手持灭火器奔赴火场，还拉来水管彻底灭火。他们在民防人员赶到前化解险情，用行动守护邻里安全，英勇举动引发不少网民点赞。

这起事件星期天（10月4日）晚上8时20分发生，地点是海军部通道（Admiralty Drive）第354B座组屋楼下。

网络媒体“Wake Up, Singapore”日前发布一段视频，画面中可见一个蓝色垃圾回收箱周边燃起火舌，火势相当猛烈。危急关头，两名看似20来岁的男子各抓一支灭火器冲上前，朝回收箱猛喷干粉，短短约20秒内便将熊熊烈火压了下来。

有目击者正好拍下这一幕。这名居民透露，当时火势不小，连自己在对面座组屋五楼都可闻到浓烟。居民说，等待民防部队赶到的当儿，两名男子第一时间用灭火器压制火势，还从垃圾槽拉来水管，彻底将火扑灭。

这段充满正能量的视频在社媒上引发反响，许多网民纷纷留言，赞扬两名男子的英勇善举。

新加坡民防部队答复《联合早报》询问时证实，火患涉及组屋楼下垃圾回收箱内的物品。公众在民防人员赶抵前，已用灭火器将火扑灭。这起火患并未造成人员伤亡。

起火原因仍在调查。