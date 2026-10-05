若机器人没有“手”按交通灯按钮，该如何过马路？自主移动机器人未来穿梭在榜鹅数码园区内的楼宇送餐、巡逻和清洁时，免不了要和行人一样等绿灯过马路。陆路交通管理局计划在四个交通灯杆上安装天线，识别正在等候的机器人并触发按钮，助它们一“臂”之力，独立过马路。

陆交局9月21日通过政府电子商务网站（GeBIZ）招标，要在榜鹅数码园区内人行道的交通灯上，安装远距离超高频（ultra-high frequency）无线射频识别（简称RFID）天线。投标已于星期一（10月5日）下午1时截止。

用于送餐的自主移动机器人（Autonomous Mobile Robots）多半不配置机械臂，无法物理按压或挥手启动“绿人”过马路。但是如果机器人在人行道的指定区域内停留，身上又贴有当局签发的RFID标签，就可以通过无线电波，被交通灯杆上的RFID天线感应识别，触发过马路的请求。

换句话说，RFID天线会替机器人启动“绿人”。陆交局答复《联合早报》询问时说，系统的原理与行人按交通灯按钮相同，安装远距离超高频无线射频识别天线后，行人仍可照常使用按钮。

陆交局说，此次招标是目前在榜鹅数码园区展开的试验的一部分，旨在评估自主移动机器人在现实环境的应用情况。

政府5月宣布，八家企业将参与榜鹅数码园区的实体AI试验平台，协作运行各类机器人，首批测试项目包括食物与包裹配送、安全巡逻与清洁服务。

招标文件显示，四个RFID天线是计划安装在榜鹅大道（Punggol Way）与新榜鹅路（New Punggol Road）的十字路口的交通灯，当局也将保留让承包商在最多20个交通灯安装这些设施的权利。陆交局将根据运营需求和试行结果，决定是否扩张计划。

让基础设施识别机器人是全新概念

新加坡国立大学土木与环境工程系副教授王锦彬受访时说，传统的道路和人行道设计侧重人类的交互体验，但是随着自主机器人的普及，部分交通设施也需要满足机器人的通讯或互动需求。

他指出，射频识别技术在交通领域的应用并不陌生，现有公路电子收费系统（ERP）闸门就是通过与车辆之间的射频通信来收费。“让基础设施识别特定道路使用者并不新颖，但是应用到自主机器人身上，使其能安全使用人行道，是全新的概念。”

王锦彬指出，如果更多配送和服务机器人投入运作，预计部分基础设施将变得更加适合机器人运行，这不一定意味着必须大规模物理改造，但肯定不能对现有行人、骑士和驾驶员造成负面影响。

“幼童在机器人周围的行为难以预测，年长者和残障人士也可能难以预判机器人移动的轨迹。因此，机器人不仅需要会检测障碍物，还需要理解并应对不同行人的行为，如停步、突然改变方向，或缓慢移动。”

陆交局受询时说，自主移动机器人的部署范围仅限于由当局批准的路线和应用方式。机器人须先通过安全评估才能投入运营，运营者也须为可能发生的人员伤害或财产损失投保。

机器人也必须低速运行，通过照明装置让公路使用者能清楚看到，并由专人进行监控。招标文件也显示，RFID装置不得遮挡交通灯，或为系统带来网络安全风险。