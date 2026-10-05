建筑业和运输与仓储业近期频频发生致命意外，人力部呼吁这两个行业的业者自发启动停工安全检讨，加强职场安全。

人力部星期一（10月5日）下午在脸书发文指出，建筑业和运输与仓储业近期发生的致命意外，说明了职场安全与卫生（workplace safety and health，简称WSH）不能被视为理所当然。人力部为此呼吁业者，在10月5日至18日期间自发启动停工安全检讨（Safety Time-Out）。

业者应检视本身的WSH程序、加强风险控制，并解决安全漏洞，尤其要关注混凝土泵车的安全使用和车辆溜车预防措施，包括确保司机在离开车辆前拉起手刹，并在适当情况时使用车轮挡块。

对两行业实施更严格执法措施

除了呼吁业者启动停工安全检讨，人力部也将于10月5日至11月4日期间，对建筑业和运输与仓储业实施更严格的执法措施：

初犯者的销案罚款金额从2000元提高至3000元，重犯者和罪行较重者面对的销案罚款金额将更高；

停工令的最短期限从五个星期延长至八个星期；及

涉及严重罪行的业者将被禁止雇佣新的客工，期限为三个月。

自9月以来，有七人因职场意外而丧命，文化、社区及青年部兼人力部政务部长迪内希认为这情况令人担忧，须采取果断行动以防止更多生命丧失。

他指出，近期的致命意外集中在建筑业和运输与仓储业，人力部才会呼吁这两个行业的业者自愿启动停工安全检讨，并加大执法力度。

“我敦促雇主利用停工安全检讨来彻底检视工作流程、消除安全隐患，并与员工和主管探讨如何更安全地展开工作。我也呼吁包括劳工运动在内的行业伙伴和利益相关方，在各自的网络中协助加强这些举措。持续提高警惕和通力合作将有助于我们加强安全措施，打造更安全的职场。”

《联合早报》日前报道，丹戎禺路一个预购组屋建筑工地于9月28日发生致命意外，一名建筑工人进行混凝土浇筑作业时不慎从高处坠落后身亡。

人力部在9月初公布的《工作场所安全与卫生报告》显示，今年上半年因工丧命人数最多的三大行业是运输与仓储业（五人）、建筑业（四人）和平台工作（四人）。