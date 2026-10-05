丈夫是电子烟团伙的本地头目，妻子则负责清点货物和租公寓供团伙当仓库使用，夫妻非法获利约8万元，与另一名本地头目一同在国家法院被判刑。

被告陈宏昌（31岁）共面对15项包括抵触《烟草（广告与销售管制）法令》《有组织罪案法令》和《公路交通法令》，以及欺骗和滋事打架等控状。他早前承认其中九项，法官星期一（10月5日）把余项一并考量后，判他入狱45个月、罚款3万6000元，以及吊销各级驾照24个月。

陈宏昌的妻子林慧萍（30岁）和另一名本地头目王余伟（29岁）则各面对三项和两项控状，包括抵触《烟草（广告与销售管制）法令》和《有组织罪案法令》。两人早前各承认两项，林慧萍面对的另一项控状则在下判时被纳入考量。

林慧萍被判坐牢18个月，以及罚款4万4000元；王余伟则被判坐牢25个月，以及罚款10万元。

被告王余伟是团伙在本地的第一代头目，在入伙的40个月里共赚取20万元至28万元，他被判入狱25个月，以及罚款10万元。（海峡时报）

根据案情，团伙从2022年中至2025年10月16日，分销从马来西亚走私入境的电子烟，并租下伦多一带的排屋和坎贝拉的公寓作为仓库，平均每天配送105份至210份电子烟产品订单。

新加坡警察部队和卫生科学局去年10月16日展开联合执法行动，从团伙的仓库起获5万7818个电子烟和相关配件。

团伙成员分为三个层级，包括本地头目、仓库配送员和分区配送员。王余伟、郑乐维（30岁）和陈宏昌先后担任本地头目，林慧萍和另外三人担任仓库配送员，另有七名分区配送员。

王余伟在2022年经介绍认识一名相信身在马来西亚、化名“Nobody”（意为小人物）的人后加入团伙，成为本地第一代头目，他也招募其他成员入伙。直到2024年12月，他开始成为幕后合伙人，每月抽取5000元至7000元酬劳。在入伙的40个月内，他共赚取20万元至28万元。

2025年2月，陈宏昌继郑乐维之后成为第三代头目，并拉妻子加入赚快钱。林慧萍成为仓库配送员，还替团伙以每月3300元租下坎贝拉公寓。两夫妻在犯案期间分别赚取3万6000元和4万4000元。

调查揭露，“Nobody”会发出指示，头目则负责管理仓库、库存、货物包装和财务等事务，并向仓库配送员收取和核对收入。

他们也利用“Nobody”提供的资金支付薪金、仓库租金和水电费等，再把收入交给对方安排的钱骡。

仓库配送员月薪介于4000元至8000元，负责仓库运作，包括收货后清点库存、根据订单打包货物，再按邮区分类，交给分区配送员配送。他们与分区配送员见面时，也会收取前一天的收入。

分区配送员则各自负责特定邮区，在送货时向顾客收取现金，每成功配送一份订单可赚10元。

团伙成员通过多个聊天群组沟通，并使用化名隐匿身份，群组用于汇报不同邮区的订单、处理反馈和清点库存等。

仓库配送员和分区配送员一般每天下午和傍晚，分两次在宏茂桥5道第605座组屋旁的露天停车场交接货物，星期天休息。

陈宏昌除了涉及电子烟案件，也在夜店滋事打架、无照驾驶，以及在一家公司当财务助理时骗走约8万8454元公款。

仓库配送员黄泰伦（27岁）和谢宏庆（33岁），以及分区配送员陈义潭（36岁）和陈俊杰（34岁）早前认罪后已被判刑，其余七人的案件仍在审理中。（人名译音）