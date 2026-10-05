本地慈善组织义安公司捐赠逾1400万元给义安理工学院，协助来自贫苦家庭的学生，并为学生提供到海外学习的机会。

义安公司星期一（10月5日）把1440万元的捐款支票移交给义安理工学院，仪式由人力部代部长兼数码发展及新闻部高级政务部长刘洁敏见证。

义安理工学院的文告指出，捐款将用于提供助学金、奖学金和学生补助金，同时也将用于资助学院的教育基金和运营需求。这笔捐款也将协助学院更好地为学生提供各种机会，让他们能更深入地了解新加坡以外的世界，并使他们具备在快速变化的环境中茁壮成长所需的技能与信心。

让学生有机会拓展国际视野的包括学院的海外浸濡计划，参与学生能直接接触东南亚各地的不同文化、行业与社区。他们可通过考察访问、行业项目和文化交流，更深入了解区域视角，同时培养适应能力和跨文化能力。

文告也指出，每年有超过4000名学生获得助学金，有助于减轻他们肩上的经济负担，使到他们能专注于学业。

义安理工学院院长兼首席执行官林国强认为，这份慷慨的捐赠将让学院能继续支持那些需要经济援助的学生，同时为他们提供机会来拓展视野和增强能力，并帮助他们为社会做出有意义的贡献。

义安公司总理谢楚明则强调，义安公司坚信教育的力量，并致力于协助来自不同背景的青年继续接受教育。1440万元的捐款体现了这一个信念，也是义安公司继续投资于未来世代的承诺。