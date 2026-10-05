本地首个结合精神科疗养院与住宿式康复中心的护理设施在后港开幕，共设305张床位，照顾需要全天候护理、但病情已稳定的慢性精神疾病患者，同时协助康复进展较理想的住户培养独立生活及职业技能，逐步重返社区。

名为先锋保健集团（后港）（Vanguard Healthcare (Hougang)）的设施位于后港罗弄纳比利（Lorong Napiri），前身是光明社区医院。

社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康星期一（10月5日）为设施主持开幕并致辞时说，新设施标志着我国在规划精神健康护理方面迈入新篇章。

他指出，心理卫生学院是本地最大的精神科医院，设有近2000张床位，长期照顾精神健康状况严重、病情复杂的患者。

目前，长期住院患者的中位年龄为58岁。随着长期住院患者逐渐老龄化，他们当中许多人的病情已趋于稳定；这些患者如今更多需要的是看护、护理和日常生活方面的协助，而不是急性精神科治疗。

因此，心理卫生学院开始把病情稳定的患者分流至更适合长期护理的社区设施，让他们在接受护理和支持的同时，通过康复训练和日常活动，逐步重拾生活技能、信心及独立性。

王乙康：精神健康护理需要一套连续性护理体系

王乙康说，精神健康护理不能只是“一端是医院，另一端是独立生活”，而是需要一套连续性的护理体系，根据个人需求变化，在不同场所提供不同程度的支持。

他说，由政府设立的医疗保健运营商先锋医疗保健，将协助我国应对这项全国性的需求。新设施采用全新的护理模式，把精神科疗养院和住宿式康复中心设在同一地点，让住户在护理需求发生变化时，更容易在两种护理设施之间过渡。

设施内的精神科疗养院Vanguard Care Home设有257张床位，为病情稳定的住户提供24小时护理及日常生活协助。这也是政府在2023年推出的全国心理健康策略中，宣布七年内增建的两家新精神科疗养院之一。

疗养院自今年5月投入运作以来，已接收151名由心理卫生学院转诊的住户。

全国现有10家设有精神科床位的疗养院，预计到今年年底，总床位数量将达到约1800张。

新设施内的住宿式康复中心Vanguard Compass Home则设有48张床位，通过日常、社交及职业活动，协助服务对象培养独立生活技能，并在适当情况下重新融入社区。中心自今年7月运作以来，已有14人入住。

此外，设施内也将设日间护理中心，预计明年第一季度启用，可服务多达30人，提供日间护理和系统化活动，同时减轻家属及看护者的负担。

疗养院护理与康复服务整合同一地点 为住户提供更全面照护

先锋保健集团护理总监兼临床治理主管霍西尔博士（Siti Hosier）说，把疗养院护理与康复服务整合在同一地点，能让团队共享服务、活动项目与专业经验，为住户提供更全面的照护。

65岁的陈素锦今年8月由心理卫生学院转介到设施内的康复中心。她说，自己申购的两房式预购组屋要到明年下半年才能拿钥匙，因此暂时住在这里。

抱着重返社会工作的期许，她也在这里迎来新转机。职业导师积极协助她寻找合适的工作机会，还陪同她一起去面试。如今，她已顺利在一家快餐店任职，负责打扫卫生及协助顾客点餐。

除了陈素锦，近期也有另外两名住户在接受职业培训和就业引荐后，成功找到工作。

陈素锦喜爱在康复中心Vanguard Compass Home自由自主的生活，日前更在职业导师协助下成功找到工作。（白艳琳摄）

谈到康复中心的生活，陈素锦说，这里有烹饪课、社交课和各种活动，更有随时愿意伸出援手的职员。

“我已经把这里当成了我的‘家外之家’。”