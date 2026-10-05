长期乐捐渐成本地民风，加上更多企业与个人响应SG60的长期募捐号召，新加坡公益金在2025财政年筹集的善款约58%来自定期捐款，比率至今最高，和2015财年的大约18%相比增长非常显著。

55岁的新任公益金主席许统民最近接受《联合早报》访问，对本地定期捐款比率持续增长感到鼓舞。

“每一份捐助都重要。无论金额大小，每一份都体现了捐赠者对扶持有需要者的承诺。我们的更大使命是建设一种持续参与行善的社会风气，打造一个更有爱心的社会。”

定期捐款包括企业的跨越数年捐款计划，以及“全国分享计划”（SGSHARE）。公益金在2025财年争取到总额逾1亿元的跨越数年捐款承诺。

公益金回复早报询问时说，2025财年适逢SG60，加上政府“新加坡公益配对津贴”的助力，带动定期捐款。

公益金去年1月也配合SG60，把推行40年的“分享计划”（SHARE）更名为SGSHARE，加大力度呼吁公众定期捐赠。截至12月，有超过27万人通过每月捐款，捐出约2000万元，总额比前一年增加近15％。

公益金上财年筹集的善款也创新高，共达8500万元。其中超过8000万元已用于资助社会服务；其余款项暂时转入储备金，供日后拨款。为了应对日益增多、复杂且不断演变的社会需求，公益金估计未来每年须筹集7000万元至9000万元。

公益金将致力维持这个良好势头。许统民说，公益金的首要工作重点是继续扩大捐助群体与拓宽捐赠渠道；再者是加强与企业的联系，包括更积极联系进驻本地的家族办公室，鼓励更多机构与企业加入长期捐助行列，让可持续乐捐（sustained giving）文化在本地扎根更深。

“当捐赠行为成为一种可持续常态，这份集体善心将赋予社服机构更大能力，可进行较长远的规划，加强旗下的服务项目，更好地支持有需要群体及改善他们的生活。”

私募股权高管跨界行善 专长造福社会与公益

许统民是私募股权基金Tower Capital Asia创办人兼首席执行官，在金融投资界从事私募股权交易逾20年。他自2008年先后进入国家福利理事会的投资、审计及服务委员会。

许统民今年8月从前任公益金主席周士达手中接棒之前，担任公益金副主席约四年。他说，当年应邀加入福理会的投资委员会后，越发觉得他的职业专长可以造福社会，也非常有意义，这也成了他服务社会的动力，便一步步走到今天。

福理会属下的公益金成立于1983年，任务是联系社会各界展开筹款项目，以支持提供关键服务的社服机构。在许统民看来，为投资集资和为慈善募款其实挺相似，只是重点和目标不同。

“在投资世界里，我们集资、投资各种项目或资产，从而赚取财务收益；在公益金，我们筹款，发动个人、公共领域和私企贡献资源，也就是奉献时间、财富和才能，接着把这些资源用在可为社服领域带来积极成效的活动中……成功的定义，不是以财务回报来衡量，而是重视社会效益和影响力有多大。”

虽然经济前景充满未知，但许统民认为，这未必是推进可持续乐捐的最大阻力，毕竟不少人在艰难时期仍继续行善。他指出，更大挑战是改变许多个人和企业倾向针对某个需求做单次捐赠的心态和习惯，公益金的工作是让他们了解，很多社会需求是复杂且长期的，不是一次就能解决。

正因如此，联系企业的工作尤其重要。许统民解释，这不单因企业有较多资源，也因它们与市场对接，具备创新思维，能同社服领域合作，针对日益复杂的挑战开创新方案。他指出，企业重视成效和数据，公益金也会加强与社服机构合作，通过收集数据更好地呈现援助项目取得的成效。

他强调，公益金的目标始终如一。“就是汇聚各方贡献的资金、时间及才能等，将这份善心转化为持久的社会影响力。”