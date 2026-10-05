我国三个执法机构近期联手在海、陆、空关卡展开执法行动，捉获60名未申报及缴纳商品关税和消费税，或持电子烟的人，并发现另有七人未申报携带超额现金入境。

新加坡警察部队、移民与关卡局，以及新加坡关税局于星期一（10月5日）联合发文告说，当局于9月22日至28日期间，在海陆空关卡展开跨机构联合执法行动。

在为期一周的执法中，共有近1万3000名旅客和350辆车辆被截查，另有1万4000多件行李和手提包被扫描或搜查。

当中有七名男女旅客在没有申报的情况下，携带超过2万新元（或等值货币）的现金入境而被拦下。

这些旅客年龄介于40岁和52岁。其中，一名40岁的外籍女旅客于9月23日入境时，被查到持有约5万1000新元。9月28日，年龄介于41岁和52岁的四名外籍男女旅客，则被发现持有共约9万6400新元入境。

在这七人当中，两人接获警告、三人接获共1万3000元的销案罚款，针对余下两人的调查正在进行中。

文告提醒，任何旅客若要携带总值超过2万新元（或等值货币）现金，或不记名票据（CBNI）出入境，必须如实申报以免触法。旅客可在出入境前72小时通过MyICA手机应用，或到移民局网站上进行申报。

根据《贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令》，一旦罪成可面对罚款最高5万元，或坐牢最长三年，或两者兼施。涉案现金也可能被充公。

一人携带商业用途月饼生日蛋糕钞票花束被查

在这场执法行动中，共有60人被查出携带未申报及未缴税的物品。这些物品包括烟草产品、超过免税限额的酒类饮品，及超过进口消费税减免额的物品等。在执法行动中查获的漏税总额为7810元，当局也因此开出1万7705元的销案罚款。

其中三起案件中，一名旅客携带商业用途的多盒月饼、两盒生日蛋糕，及一个钞票花束试图入境；另外两人则在未申报的情况下，分别携带私人用途的名牌包和首饰。

根据《关税法令》，逃税者一旦罪成，可被判相当于逃税额20倍的罚款，或外加坐牢最长12个月。

当局提醒所有旅客，应准确、完整申报所携带的应缴税及受管制物品。旅客可在抵达前三天通过“Customs@SG”网页应用或MyICA手机应用提前申报及缴税。所有烟草产品也须符合包装规定，否则将被丢弃。

文告最后强调，守护边境安全是移民局首要任务。当局将继续借助科技与数据分析提升侦测能力，并与各执法机构紧密合作，在关卡阻遏走私及违禁品流入，确保新加坡安全。