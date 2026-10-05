随着现有社会服务项目扩大援助范围，加上新推展的项目惠及更多有需要者，公益金在2025财年的拨款超过8000万元，创下历年新高。

这些来自本地企业与个人的善款用于支持340个项目，让超过13万人受惠，比过去三个财年年均受惠者增加45%。

公益金在星期一（10月5日）的年度颁奖礼上，公布2025财年影响力报告部分数据。

对于2025财年拨款及受益者显著增多，公益金在文告中说明，这主要因为现有援助计划和项目进一步延伸触角，包括扶持更多有需要家庭。与此同时，新推出的项目也惠及更多人，这包括去年底于乌节路*SCAPE中心正式开幕，由国家福利理事会连同多方伙伴设立的首个青年心理健康中心grovve。

拨4100万元资助社服项目 重点援助弱势群体

公益金2025财年将超过4100万元用于资助社会服务项目，协助弱势者应对各种迫切需求，支援对象包括特需儿童和边缘少年、体障者、心理疾病患者、弱势家庭及年长者。其中，超过1700万元用于支持心理健康项目；支持弱势孩童和少年的项目获超过1400万元，两组所获得的拨款皆比2024财年增近三成。

公益金在2025财年也拨出400万元支持社服机构发展领导力、实行人力资源项目及建设机构的能力。

公益金指出，2025财年之所以能给予社服领域更多支持，得益于更多捐助者和合作伙伴慷慨解囊、贡献时间与专业技能。

不少合作伙伴愿意参与更长期的捐助计划。公益金在2025财年争取到总额逾1亿元横跨数年的捐款承诺，让社服机构更有信心规划和维持更长期的项目。

过去10年，公益金为支持本地社会服务领域共筹得和拨出超过5亿元。

公益金主席许统民在颁奖礼致辞时说，公益金在2025财年拨款支持的项目惠及超过13万人。不少项目已看到实质效益。例如，约八成获就业援助的心理疾病患者找到工作，持续就业至少半年。

“这些成效说明，我们的善举能让一个人的生命走向更好的方向。”

他感谢各界捐赠者和合作伙伴为扶持弱势群体出钱出力，并呼吁各方延续善心，继续贡献资金、时间与才能，以发挥持久的社会成效。

继续支持社服机构 拨560万元推戒瘾计划

公益金也承诺在2026财年继续支持社服机构提升能力。这包括拨款560万元资助由福理会与10个社服机构推出的ASPIRE戒瘾支援计划，这个8月刚宣布的项目旨在培训更多人员，以加强对成瘾患者的辅导和援助。

公益金今年为190个合作伙伴颁发271分奖项，肯定这些善心人士与企业为慈善所做的贡献。今年顶峰奖（Pinnacle Award）最高荣誉得主为星展银行、英康保险、新电信、新加坡能源集团（SP Group）和大华银行，这些企业在捐款、发动员工投入志愿服务，及落实包容雇佣措施等方面做出全方位杰出贡献。

总统尚达曼星期一以主宾身份，在颁奖礼上为上述得奖者颁奖。