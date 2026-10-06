榜鹅海湾站月台青少年抛重物案有进展，被人从月台抛出轨道，落在站外地面上的一袋物品，原来是一袋卖不完的雪糕。一名17岁少年之后因涉案，正协助警方调查。

这起事故发生在9月27日晚上11时左右，地点是榜鹅轻轨海湾站（Cove）。根据网上流传的一段视频，一名身穿黑色汗衫短裤的少年，在上述轻轨列车站月台敲打地板上的一包物品，跟着捡起往轨道远处扔。

新加坡警察部队星期二（10月6日）晚上发文告说，宏茂桥警署随后展开调查，确认涉案的是一名17岁少年。他正在协助警方调查。初步调查显示，被少年丢下的物品是雪糕。

警方强调，当局严厉看待任何威胁自身或他人安全的行为，并将不遗余力将涉案者绳之以法。

负责运营榜鹅轻轨的新捷运发言人陈贵珍答复《联合早报》询问时证实，已就此恶作剧行为向警方报案。

涉事五人中四人涉逃漏车资 新捷运报警

她也说，公司调阅闭路电视画面后发现，包括抛物品者在内，当晚有一组五人进入轻轨站，其中四人在通过闸门时没刷卡。“这是逃漏车资，是违法违规的行为，我们正在调查此事。”

据《联合早报》获悉，当晚涉事的五名青少年中，至少三人相信受雇于人，事发前到附近住宅区挨家挨户敲门售卖雪糕。

事发前，三名青少年曾各拖着一个保丽龙箱走向轻轨列车站。一般相信，三人因雪糕没卖完，又不愿舟车劳顿将雪糕退还，其中一人便萌生了把整袋雪糕丢弃的念头。

综合网络论坛Reddit贴文，不时就会有网民称遇到两三名青少年上门推销雪糕。近期，就有网民称两名不到18岁的男女上门推销冰淇淋，每盒售价15元。网民的弟弟应门后拒绝购买，这时对方就打起“同情牌”，称这个是家里的生意，因此恳求他们帮帮忙。

幕后组织招募青少年推销 营造贫穷假象

据悉，这类活动通常由身份不明的个人或组织在幕后操作，并非正规注册的公司。他们主要通过社交平台，以“高薪”吸引青少年加入，并指示穿拖鞋、避免穿名牌，以博取住户同情，营造“贫困学生赚零花钱”的假象。‌

在幕后操控的个人或组织，会以较低价格将雪糕批发给青少年，指示他们以更高价格上门推销，赚取差价。为了避免被投诉，青少年每天还会更换售卖地点。

新加坡食品局曾指出，上门向消费者兜售食品或商品属于非法流动摆卖，触犯《环境公共卫生法》。公众遇到类似情况时可向食品局举报。‌

在环境公共卫生法令下，无执照挨家挨户销售商品属于违法行为。公众遇上可能违规的食品供应者时，可通过网络表格（https://csp.sfa.gov.sg/feedback）向食品局举报。