位于林厝港、租约今年底到期的宝莱坞农场和颜氏养鱼场为争取更多时间过渡，分别向当局申请延长租约两年和三年。相关机构目前正评估两家农场的申请。

新加坡食品局、新加坡土地管理局和国家公园局联合答复《联合早报》询问时说，评估会考虑林厝港的土地使用规划、各农场的运营情况及过渡安排。

“相关机构在评估期间一直与两家农场保持联系，并会在评估完成后直接通知它们结果。”

食品局、国防部、公园局和土管局今年5月25日联合宣布，林厝港南部部分农地将改作军事用途。包括宝莱坞农场（Bollywood Farms）和颜氏养鱼场（Gan Aquarium）在内的五家农场，须在现有租约陆续到期后迁离。

宝莱坞农场申请延长至2028年底 颜氏养鱼场拟延至2029年底

当时，宝莱坞农场老板爱慧星（Ivy Singh，77岁）说，她已向政府申请把租约再延长三年；颜氏养鱼场老板颜坚能（72岁）则计划申请延长10年。

两家农场最近告诉《联合早报》，过去数月，多个政府部门代表曾到农场实地视察，并与负责人沟通。经过沟通后，两家农场调整了原先的延期计划，并按照当局要求分别递交具体的延期计划书。

颜氏养鱼场和宝莱坞农场分别于9月24日和10月1日，向当局递交延长租约的计划书。宝莱坞农场希望把租约延长至2028年12月31日，颜氏养鱼场则申请延长至2029年年底。两份计划书都列出分阶段停止农场经营的时间节点。

宝莱坞农场由职总平价合作社（现为平价超市）前总裁林穆升（83岁）和妻子爱慧星于2000年创办，占地约4万平方米。农场原有的20年租约已于2021年届满。应农场要求，政府后来两度基于善意批准延长租约。

农场种有80多种植物和水果，主要经营餐饮和活动场地业务。农场总经理余韵玲（51岁）受访时说，农场自5月至今运营正常，每星期约有1万名访客，也不时开设可容纳30人至50人的烹饪班。

位于林厝港的宝莱坞农场周末游客最为集中，工作日也时常有旅游团到访。图为9月24日中午，一个本地乐龄旅游团到农场参观。（谢智扬摄）

望用过渡期栽培员工 支持创业

宝莱坞农场目前有约20名全职员工，其中一半是本地人，另一半是外籍员工。爱慧星在农场内的住所受访时说，一些员工从农场创办之初便一直工作至今，如今大多已60多岁，未来会选择退休。至于外籍员工，她会提供足够的酬劳，让他们返回自己的国家。

她说，申请延长两年，主要是希望利用这段过渡期栽培两名同为31岁的马来族员工麦可（Maik）和艾莎（Aisyah），并支持她们创业。

“两位年轻人具备成为企业家的潜质，我会在她们创业起始阶段，为她们提供支持……她们会学到如何设计农场，形成自己的风格，我也会把农场几乎所有东西留给她们，当然也会有资金支持。”

麦可自2022年起在农场工作，目前负责餐饮和教育相关活动；艾莎则从2018年起在农场工作，目前担任活动和运营部经理。

艾莎告诉记者，她从工作中学会以多种天然食材制作营养美食，例如马来传统菜肴黄姜椰丝沙拉（urap），以及用蕉叶包裹鱼肉并加入多种香草和香料制成的蒸鱼（Botok-botok）。她希望日后通过创业，把这些美食带给更多人。

她说：“现在政府推出了很多绿色空间项目，我们当然可以尝试竞标。即使空间不大，也值得花心思，看看能为公众带来什么。”

相比之下，颜氏养鱼场规模较小，占地约1万2000平方米，员工也以兼职为主。目前养鱼场饲养500多条观赏用红龙鱼，以及2000多条食用笋壳鱼。

老板颜坚能受访时说：“我从15岁就开始养鱼，对这一行感情很深，希望有企业方来接手生意，我愿意分享经验。”