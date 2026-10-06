陈姓女居民（34岁，美甲师）日前上传视频，记录三只犀鸟在住家附近树上活动。画面中，两只体型较大的犀鸟先后停在树枝上，另一只较小犀鸟紧随其后。

不用买票、不用排队，中峇鲁最近似乎悄悄开了座“迷你动物园”。犀鸟一家三口在树梢上演亲子飞行课，果子狸在组屋楼下出没，公鸡悠闲踱步，黄鸟和蝴蝶也不时客串。女子因装修搬到中峇鲁暂住短短三个多月，竟接连遇上各种小动物，笑说这一带简直像座小小动物园。

她接受《联合早报》访问时说，因原本住家装修，一家人约三个月前暂搬到金殿路一带，没想到入住后频频与野生动物不期而遇。

过去三个多月已看见犀鸟约五六次，有时甚至飞到窗台前。“我现在听到叫声都知道是它们来了。”

不过之前多见一只成年犀鸟，这次是第一次同时看到“一家三口”。

她忆述，视频是在上个星期五（10月2日）下午拍摄。当时三只犀鸟在一带逗留至少半小时，其中还在她家窗前停留约10分钟。由于家中的狗不断吠叫，犀鸟也似乎被屋内的动静吸引，不时朝窗户方向观察。

她观察后觉得，两只成年犀鸟像是在“训练”小犀鸟飞行。“两只成年犀鸟会先飞到远一点的树，然后等幼鸟飞过去。”从她拍下的画面可见，两只较大的犀鸟先移动到另一棵树上，较小的一只随后才跟过去。

她说，犀鸟一般较常在下午2时至5时之间出现，但并不是每天都能碰见。有邻居告诉她，住了三年都未曾见过犀鸟，因此她也笑说，这回一次看见一家三口，实在十分幸运。

除了犀鸟，她这段时间还陆续拍到不少“邻居”。

搬到中峇鲁两个多月后，她就曾近距离看见果子狸数次，包括成体和体型较小的个体；此外还有大公鸡、黄色小鸟、不同昆虫和蝴蝶等。她上传的画面中，一只果子狸曾趴在组屋楼下的矮墙边，另一段视频则拍到色彩鲜艳的蜥蜴攀在树干上。

接连不断的动物访客，让她直呼中峇鲁“是个小小的动物园”，也说这一带阳光充足、环境舒适，人和动物似乎互不打扰。她如今的愿望，就是等装修结束搬回自己的住家后，也能准备一副望远镜，继续观察这些不时出现的“小邻居”。