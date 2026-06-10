32岁男子涉嫌在直落布兰雅岭组屋持刀连捅两人，两名分别为73岁和53岁男子受伤紧急送院后，较年长者因伤势过重不治。嫌凶在事发后自行报警，并在案发现场附近被捕，将于星期三被控谋杀。

新加坡警察部队于星期一（10月5日）晚上发文告说，警方在傍晚6时左右接获求助通报，指直落布兰雅岭（Telok Blangah Heights）第61座组屋需要协助，警员10分钟内迅速赶抵现场。

警员在组屋楼下发现两名受伤的男子。其中，73岁男子倒卧在地不动，送院后因伤重不治；另一名53岁男子则在神志清醒的情况下送院治疗。

警方透露，涉案的32岁男子在事发后报警自首，随后在案发地点附近被捕。警方受询时表明，被捕男子相信是单独行动。

据《联合早报》了解，涉案的三名男子彼此互不相识。警方在逮捕嫌凶的同时，也在现场起获一把怀疑用来干案的刀子。

社交媒体TikTok流传的现场视频显示，案发地点附近的一间咖啡店事后被警方拉起封锁线，地面上散落着多张沾有血迹的纸巾。一般相信，两名男子在附近组屋楼下被捅后，不约而同跑向咖啡店求救，惊动咖啡店里的人。

32岁男子将于星期三（7日）在谋杀罪名下被控上法庭。根据《刑事法典》第302（1）条，谋杀罪名一旦成立，他可被判死刑。

警方调查目前正在进行中。