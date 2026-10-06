伊蚊绝育计划从星期二（10月6日）起扩大至宏茂桥，计划覆盖范围如今超过84万户家庭所在地区，相当于全国家庭的一半。

国家环境局星期一（5日）在社交媒体宣布伊蚊绝育计划（Project Wolbachia）的最新进展。计划今年迈入10周年，当局将在10月31日（星期六）上午9时至下午3时，于淡滨尼天地举办嘉年华。

伊蚊绝育计划自2016年在我国推出以来，效果显著。按照计划，当局会释放带有沃尔巴克氏菌的雄性埃及伊蚊，它们与雌性伊蚊交配后产下的卵无法孵化，能有效抑制繁衍，减少骨痛热症风险。

根据环境局网站，9月27日至10月3日，本地通报71起骨痛热症病例，少于前一周的82起。10月4日和5日则新增八起病例。今年首39周，本地累计通报2564起骨痛热症病例。

截至星期一，全岛共有12个活跃骨痛热症病例群，其中两个属于累计至少10起病例的红色警戒病例群。

最大病例群位于达曼裕廊河景路和岗景路（Kang Ching Road）一带，累计88起病例；另一个位于碧山12街，共有10起病例。

环境局提醒公众继续做好“B-L-O-C-K”灭蚊五大步骤，包括铲松干硬土壤、清除花盆底盘积水、将水桶和容器倒置并保持干燥、定期更换花瓶里的水，以及保持屋顶排水沟畅通，并在沟内放置BTI灭蚊药，防止伊蚊滋生。