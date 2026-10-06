青少年诈骗犯不能因为年少，就可从轻发落，否则可能让诈骗团伙更肆无忌惮地利用他们骗钱。国会很快就会修法，明确包括青少年在内的所有诈骗犯和钱骡，都应面对具阻吓作用的刑罚。

最高法院三司9月10日裁定，涉及诈骗相关罪行的五名青少年，改判缓刑监视或维持社区刑罚，而非更具阻吓作用的刑罚，并指“对年轻罪犯量刑时，主要考量一般或推定来说，应是改造”。

国务资政兼国家安全统筹部长及内政部长尚穆根，星期二（10月6日）在国会答复三名议员有关青少年诈骗案的口头询问时，点出上述案件，指“高庭这一理由与量刑指南确立的做法相悖”。

过去三年，国会多次修法收紧诈骗相关罪名，包括引入鞭刑。跨机构判刑咨询团过后也制定量刑指南。

尚穆根指出，量刑指南阐明，诈骗案判处罚款、缓刑监视和社区刑罚通常不合适，应当考虑监禁或改造训练，以达到威慑和遏制诈骗的目的。

他说，法庭面对青少年罪犯，产生同情并倾向于对他们作出改造判决是可以理解的。不过，法庭却没有从政策的视角出发，也没有关于诈骗问题及骗徒规模的数据。

“政府必须考虑更广泛的影响。如果我们对骗徒和协助诈骗者心慈手软，将有更多新加坡人受害，包括可能失去毕生积蓄的老年人。若仅因为年龄原因就对年轻罪犯从轻发落，诈骗团伙就会有充分的动力招募更多年轻人充当钱骡。我们不能也不会允许这种情况发生。”

尚穆根说，高庭对此表示立法必须明确。“我们此前就是以立法明确为基础推进的。指南也是明确的......不过，法院对立法表达了不同的观点。我们尊重法院的观点。”

为贯彻政府政策立场，内政部很快将在国会提出立法，明确表明不遵循9月10日高庭判决的立场，同时进一步强化对青少年在内的骗徒及协助诈骗者判处具阻吓作用判决的做法。