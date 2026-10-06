公共服务署的初步调查显示，有八名公务员的房地产交易个案须要进一步梳理调查，已把这八起案子交由警方跟进。

虽然这八起个案已移交给警方，但公共服务统筹部长兼国防部长陈振声强调，这并不意味着已经确认当中存在不当行为。警方将独立调查这些个案，并将按照正当程序办理。

陈振声星期二（10月6日）在国会中，针对美国全国经济研究所（National Bureau of Economic Research，简称NBER）的工作论文，答复议员的提问。

美国全国经济研究所今年9月发布题为《社会规范能否取代执法？新加坡公职人员购房的证据》。论文作者推断，某些公务员或利用未公开的地铁新站选址信息，提前在未来站点附近购买私宅牟利。

陈振声再次强调，政府高度重视论文中呈现的统计关联，但这本身并不能证明任何公务员存在不当行为。他也说，政府在独立确定论文所依据的数据方面存在局限，包括专有数据集的来源和代表性，及不同数据集中的个体是如何匹配的。

公共服务署因此利用政府记录自行展开调查，而且为谨慎起见，把调查期延长至2014年，而不只是局限于论文中指出的2007年至2011年。这是因为在2011年之后，政府还陆续公布新的地铁站选址。

公共服务署将查明参与地铁规划的公务员，他们于2007年至2014年间在后来宣布的地铁站选址附近购置房产。当局会针对每笔交易审查现有记录，包括相关公务员当时的职务、该名公务员当时能否获取相关的非公开信息、交易的时间与情况，以及所掌握的其他相关信息。

陈振声透露，共有191人的房地产交易被检视，而调查仍在进行中。

“根据目前掌握的信息，我们辨认出有八名公务员的个案须要进一步调查。这可能是由于交易的具体情况，或我们目前没有足够的信息来排除这些案例须接受进一步审查。”