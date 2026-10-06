非官方预估数据显示，本地9月组屋转售交易量环比减少约10%，但价格微升0.6%；同期有209个组屋以至少百万元成交，创单月新高。

根据房地产网站99.co和新加坡房地产联合交易网（SRX）星期二（10月6日）发布的预估数据，9月有2248个组屋单位转手，环比减少10.9%，但比去年同期增加2.8%。

成交的转售组屋中，四房式单位占最多，达44%；其次是五房式（26.1%）、三房式（20.6%）和公寓式组屋（9.3%）。

价格方面，9月整体转售组屋价格环比上涨0.6%。成熟组屋区价格上涨1.4%，非成熟组屋区微升0.1%。按房型来看，三房式、四房式和公寓式组屋价格分别下跌0.1%、0.4%和0.2%，五房式则上涨1.7%。

不过，与去年同期相比，整体转售价格下跌0.4%。其中，三房式和四房式分别下跌0.7%和1.6%，五房式和公寓式组屋则分别上涨0.5%和0.1%。

9月有209个组屋以至少百万元成交，比8月的201个多八个，创下单月新高，占当月组屋转售交易量的9.3%。

最高价来自达士岭（The Pinnacle@Duxton）的一个五房式单位，以172万元易手。非成熟区的最高价则来自后港21街的一个公寓式组屋，成交价为129万2000元。

大巴窑的百万组屋交易最多，共33宗，其次是女皇镇的28宗和勿洛的20宗。其他百万组屋交易分布在加冷黄埔、红山、碧山、淡滨尼、实龙岗、宏茂桥、金文泰、后港、武吉知马、中央区、巴西立、榜鹅、义顺、芽笼、马林百列、盛港、武吉班让、兀兰和武吉巴督。

收入顶限上调 部分买家或转向预购组屋

99.co首席数据官哈金（Luqman Hakim）认为，9月组屋转售市场活动放缓，可能与预购组屋的家庭月入顶限调高后，部分买家重新考虑购屋选择有关。

一些原本因收入超过顶限而无法申请预购组屋的家庭，如今可能符合申请资格，因此可能暂缓购买转售组屋，等待11月的预购组屋销售活动。就业前景和家庭财务状况的不确定性，也可能让买家在购屋时更加谨慎。

黄循财总理8月在国庆群众大会上宣布，预购组屋和新执行共管公寓的购屋收入顶限，分别从1万4000元和1万6000元，提高至1万6000元和1万8000元。

另一方面，私宅屋主换购组屋的15个月等候期取消，也让这批买家重新进入转售市场。

哈金指出，一些出售私宅后希望换购更适合家庭需求组屋的买家，手上可能有较充裕的售房所得，购买力也较强，有能力为符合需求的组屋支付较高价格。这可能是9月百万组屋交易创下新高的原因之一。

他预计，这批买家的需求接下来仍可为转售市场提供支撑，不过随着更多预购组屋推出，转售市场的复苏步伐可能受到影响。

与此同时，随着更多组屋达到五年最低居住年限（MOP），市场上的转售单位将增加，让买家有更多选择和议价空间。