亲人骤逝、遭受校园霸凌，一度休学的19岁理工学院学生吕佳殷，在一次柬埔寨义工之旅中重新找到人生方向。如今，她立志拍摄纪录片，用镜头为落后地区和弱势群体发声。

吕佳殷从小由二伯抚养照顾。2020年底，年仅13岁的她遭遇二伯离世的重大打击。隔年初，她又在学校遭受言语霸凌，心理状态每况愈下。

深陷抑郁与消极情绪的她，最终休学一年。重返校园后，她仍经常到辅导室接受辅导，对未来也毫无方向。

转机出现在2022年底。在姐姐的劝说和鼓励下，吕佳殷前往柬埔寨散心，并参加义工活动。

她受访时说：“起初因为心理状态不佳，我并不太想踏上这趟柬埔寨之旅，但去了之后才受到启发。”

消极人生扭转 萌生助人使命

亲眼看见当地民众面对的生活困境，她深受触动，也开始重新审视自己的处境。“我意识到自己的现状是可以改变的。”她萌生振作起来、帮助他人的念头。

“我希望为他们发声，通过自己的方式，让落后地区的人们被大家看见、重视。”

这趟旅程也让她开始思考，自己能如何发挥所长帮助别人。她最终把目光投向大众传播，希望通过影像和故事，让更多人关注弱势群体的处境。

有了明确目标后，吕佳殷2023年重新追赶课业。在老师的指导和鼓励下，她通过提前招生活动（EAE），如愿考入义安理工学院华文传媒系，朝自己的目标迈出第一步。

吕佳殷原本想要成为记者，但进入传媒系，接触不同叙事方式后，她逐渐爱上影片剪辑和制作。

如今，拍摄纪录片系列成了她的长远目标。经历人生低谷后，她选择重新出发。“生命是一棵长满可能的树，我相信自己的人生蕴含着无限可能。”