南北交通廊道工程面对比预期复杂的地下情况，包括发现位置较浅的坚硬岩层，及岩石断裂导致地下水渗漏。陆路交通管理局评估后认为，若进一步压缩工期，将显著增加安全风险，因此决定给予工程更多时间完成。

交通部长兼财政部第二部长萧振祥星期二（10月6日）在国会答复多名议员有关南北交通廊道（North-South Corridor，简称NSC）工程延误的口头提问时，说明延误原因。

萧振祥说，工程延长也很可能推高整体项目成本。不过，陆交局仍在评估承包商根据合约所提出的费用，目前无法提供最新数额，并有待日后公布。

全长21.5公里的南北交通廊道贯穿三巴旺、义顺、宏茂桥、大巴窑、诺维娜及梧槽等地，把北部与市中心衔接起来。

工程包括建造一条8.8公里长的高架桥和一段12.3公里长的地下隧道。这条廊道通车后，预计可缓解中央快速公路（CTE）及多条主要干道的车流量，并为巴士乘客、脚踏车骑士和行人提供专用空间。

根据日前公布，从海军部西路至伦多道的高架桥路段，将延至2029年起分阶段启用；伦多道至东海岸公园大道的隧道路段，则推迟至2031年通车。

萧振祥指出，南北交通廊道是我国历来最复杂的道路工程之一，沿线经过人口稠密的住宅区和较旧建筑，部分工程甚至距离仍在运作的地铁南北线和环线不到一米。

陆交局在工程展开前已勘察土壤，但这类勘察只能通过扫描和在特定地点钻探抽样进行，无法全面掌握地下情况。随着挖掘工程推进，当局发现一些地点的实际地下情况，比勘察结果更复杂。

例如，甘巴士道（Gambas Avenue）和兀兰8道一带，在比预期更浅的位置发现坚硬岩层；诺维娜一带则发现岩石出现裂缝，地下水从裂缝渗入。

他指出，陆交局和承包商发现这些问题后，已尝试增加人力和设备、调整施工方式，以及重新安排工程顺序。不过，陆交局工程师评估所有可行方案后认为，在已知地下情况下进一步压缩工期，会显著增加安全风险。

萧振祥强调，工程在住宅、仍在使用的道路，甚至运作中的地铁旁进行，因此当局会在安全许可的情况下尽快推进，但不会为了赶工，让工人、居民或通勤者，承担额外风险。

针对工程延误对居民和商家造成的影响，陆交局将优先完成地面工程，让地面环境从明年起逐步改善。预计到了2027年底，造成噪音和扬尘的主要结构工程，可大致完成。

陆交局目前已设置指示牌和张挂横幅，引导顾客前往受影响的商店，并会在地面工程完成后优先恢复人行道。在此之前，当局也会尽可能提供更直接的步行路线，方便公众前往商店和餐饮场所。

此外，一些受工程影响较大的建屋发展局出租店面，已获得租金回扣，建屋局会视情况继续提供回扣。